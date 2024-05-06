https://ria.ru/20240506/pitstseriya-1944148363.html

В Челябинске приостановили работу пиццерии из-за выявления сальмонеллеза

В Челябинске приостановили работу пиццерии из-за выявления сальмонеллеза - РИА Новости, 06.05.2024

В Челябинске приостановили работу пиццерии из-за выявления сальмонеллеза

Суд приостановил на 90 суток деятельность пиццерии в Челябинске после выявления сальмонеллеза у граждан, которые употребляли ее продукцию, Роспотребнадзор... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:43

2024-05-06T14:43

2024-05-06T14:43

происшествия

челябинск

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд приостановил на 90 суток деятельность пиццерии в Челябинске после выявления сальмонеллеза у граждан, которые употребляли ее продукцию, Роспотребнадзор выявил в пиццерии многочисленные нарушения, сообщила в понедельник пресс-служба УФССП России по региону. "На основании постановления Советского районного суда города Челябинска пиццерия "Подди Пицца", ведущая деятельность в торговом комплексе "Кольцо", отправлена на 90-дневные "каникулы" в связи с серьезными нарушениями, выявленными надзорным органом", - говорится в сообщении. Суд признал виновность предпринимателя в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения), уточняется в сообщении. Также у него есть право обращения в суд за досрочным прекращением приостановления в случае устранения нарушений, поясняется в сообщении. Оборудование пиццерии было опечатано, контроль исполнения постановления суда будет осуществляться до конца срока приостановления, добавляет пресс-служба.По данным пресс-службы, проверка пиццерии специалистами Роспотребнадзора была проведена в связи с поступлением информации выявления сальмонеллеза у граждан, употреблявших продукцию предприятия. В ходе проверки был выявлен ряд нарушений, в том числе отсутствие условий для обработки овощей, морепродуктов, мяса птицы и яйца, использование общих производственных столов и немаркированного инвентаря для сырья и готовой продукции, обработка и мойка разделочного инвентаря вместе со столовой посудой, хранение полуфабрикатов в немаркированных тарных емкостях, отсутствие бактерицидного оборудования в кондитерском цехе и месте приготовления холодных закусок. Кроме того, выявлено отсутствие документов, подтверждающее происхождение, качество и безопасность яйца, мяса птицы и морепродуктов, отсутствие условий для хранения санитарной одежды (только вешалка для верхней одежды). В пиццерии отсутствует дезинфицирующее средство, посуда моется обычными моющими средствами.

https://radiosputnik.ru/20231123/pelmeni-1911289329.html

https://ria.ru/20240318/salmonellez-1934066687.html

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происшествия, челябинск, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)