Рейтинг@Mail.ru
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:34 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048657.html
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине
Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:34
2024-05-06T06:34
в мире
украина
россия
москва
сергей алейник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_ca5bae7eb2cb427250a8e91b7a92b01b.jpg
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого процесса, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь", - заявил Алейник. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575162898_286:0:3017:2048_1920x0_80_0_0_0478a2ed4f0b58854aaa16975b51e784.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, москва, сергей алейник
В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Алейник
МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

МИД Белоруссии: Минск надеется на возобновление переговоров по Украине

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкЗдание МИД Белоруссии в Минске
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Здание МИД Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого процесса, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь", - заявил Алейник.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 25.02.2024
Лукашенко: Россия взяла курс на мирное урегулирование конфликта на Украине
25 февраля, 11:53
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
 
В миреУкраинаРоссияМоскваСергей Алейник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала