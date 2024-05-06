https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048657.html

МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине - РИА Новости, 06.05.2024

МИД Белоруссии выразил надежду на возобновление переговоров по Украине

Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T06:34

2024-05-06T06:34

2024-05-06T06:34

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россия

москва

сергей алейник

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Минск надеется, что рано или поздно переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине возобновятся, при этом Белоруссия видит себя частью этого процесса, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Будем надеяться, что рано или поздно эти переговоры возобновятся, но они возобновятся действительно в правильном формате, между Россией и Украиной, естественно, и мы себя видим частью этого процесса, поскольку этот конфликт непосредственно затрагивает и Беларусь", - заявил Алейник. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.

https://ria.ru/20240225/uregulirovanie-1929362958.html

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в мире, украина, россия, москва, сергей алейник