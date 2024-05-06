https://ria.ru/20240506/peregovory-1944048047.html
В Белоруссии сообщили, что двери для переговоров по Украине открыты
В Белоруссии сообщили, что двери для переговоров по Украине открыты - РИА Новости, 06.05.2024
В Белоруссии сообщили, что двери для переговоров по Украине открыты
Двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева, заявил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T06:06
2024-05-06T06:06
2024-05-06T06:06
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник. "Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", - заявил Алейник. Однако он подчеркнул, что "все зависит от политической воли". "И, естественно, мы здесь будем рассчитывать на политическую волю украинского руководства. Мы видим и наблюдаем, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается. Но все сегодня находятся в руках политиков", - констатировал белорусский министр. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.
https://ria.ru/20240429/ukraina-1943081288.html
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в мире, украина, киев, москва, сергей алейник
В мире, Украина, Киев, Москва, Сергей Алейник, Специальная военная операция на Украине
В Белоруссии сообщили, что двери для переговоров по Украине открыты
Глава МИД Белоруссии Алейник: в стране открыты двери для переговоров по Украине
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Двери Белоруссии для проведения на ее территории переговоров по Украине открыты, все зависит от политической воли Киева, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
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"Наши двери для мирных переговоров открыты, они всегда были, есть и остаются открытыми. Мы всегда будем готовы принять у себя на белорусской земле переговоры, которые, как мы надеемся, будут способствовать восстановлению мира и прекращению кровопролития в Украине", - заявил Алейник.
Однако он подчеркнул, что "все зависит от политической воли". "И, естественно, мы здесь будем рассчитывать на политическую волю украинского руководства. Мы видим и наблюдаем, что народ Украины сегодня все больше и больше хотел бы восстановления мира и прекращения тех страданий, с которыми он сегодня сталкивается. Но все сегодня находятся в руках политиков", - констатировал белорусский министр.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.