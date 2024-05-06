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Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе - РИА Новости, 06.05.2024
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Религия
 
09:08 06.05.2024 (обновлено: 13:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/paskha-1944057654.html
Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе
Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе - РИА Новости, 06.05.2024
Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе
О празднике Воскресения Христова стоит почитать произведения Ивана Шмелева "Лето Господне" и "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, а также послушать... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:08
2024-05-06T13:58
религия
александр солженицын
иоганн себастьян бах
русская православная церковь
пасха
религия
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. О празднике Воскресения Христова стоит почитать произведения Ивана Шмелева "Лето Господне" и "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, а также послушать Иоганна Себастьяна Баха, рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов. Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом. "В отечественной и западной культуре много памятников, запечатлевших пасхальную ночь. Рекомендую широко известное произведение Ивана Шмелёва "Лето Господне", где уже зрелым мужем он, будучи в эмиграции, вспоминает себя мальчиком, когда его первый раз взяли ночью в храм, на Пасху - как это было необыкновенно. Стоит посмотреть произведение совсем из другой эпохи - "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, который рассказывает о том, как отмечали праздник в годы хрущёвских гонений на Церковь", - сказал Козлов. Также он посоветовал послушать пасхальную ораторию Иоганна Себастьяна Баха "и почувствовать, как гений музыкальной культуры запечатлел собственное переживание пасхального праздника". "Можно посмотреть на классическую иконографию Пасхи, которая представляет собой чаще всего изображение сошествия Спасителя в ад для изведения оттуда душ людей, и уже как-то богословски, сознательно прикоснуться к тому, что мы переживаем", - заключил собеседник агентства.
https://ria.ru/20240506/paskha-1944055732.html
https://ria.ru/20240506/kozlov-1943759248.html
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александр солженицын, иоганн себастьян бах, русская православная церковь, пасха, религия
Религия, Александр Солженицын, Иоганн Себастьян Бах, Русская православная церковь, Пасха, Религия
Священник посоветовал литературу и музыку о Пасхе

Протоиерей Козлов посоветовал почитать "Лето Господне" и "Крестный ход на Пасху"

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПасха
Пасха - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Пасха. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. О празднике Воскресения Христова стоит почитать произведения Ивана Шмелева "Лето Господне" и "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, а также послушать Иоганна Себастьяна Баха, рассказал в интервью РИА Новости председатель Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.
Воскресение Христово в этом году в Русской церкви встретили 5 мая. На следующий день началась Светлая седмица – неделя празднования Пасхи. В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом.
Глава учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов
Священник Максим Козлов: постарайтесь прикоснуться к Пасхе в Светлую неделю
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"В отечественной и западной культуре много памятников, запечатлевших пасхальную ночь. Рекомендую широко известное произведение Ивана Шмелёва "Лето Господне", где уже зрелым мужем он, будучи в эмиграции, вспоминает себя мальчиком, когда его первый раз взяли ночью в храм, на Пасху - как это было необыкновенно. Стоит посмотреть произведение совсем из другой эпохи - "Крестный ход на Пасху" Александра Солженицына, который рассказывает о том, как отмечали праздник в годы хрущёвских гонений на Церковь", - сказал Козлов.
Также он посоветовал послушать пасхальную ораторию Иоганна Себастьяна Баха "и почувствовать, как гений музыкальной культуры запечатлел собственное переживание пасхального праздника".
"Можно посмотреть на классическую иконографию Пасхи, которая представляет собой чаще всего изображение сошествия Спасителя в ад для изведения оттуда душ людей, и уже как-то богословски, сознательно прикоснуться к тому, что мы переживаем", - заключил собеседник агентства.
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