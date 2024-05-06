https://ria.ru/20240506/panama-1944047129.html
Избирком Панамы предварительно назвал победителя президентских выборов
Избирком Панамы предварительно назвал победителя президентских выборов - РИА Новости, 06.05.2024
Избирком Панамы предварительно назвал победителя президентских выборов
Председатель избирательного суда Панамы Альфредо Хунка после подсчета 89% голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах в стране объявил, что по... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:43
2024-05-06T05:43
2024-05-06T10:08
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МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Председатель избирательного суда Панамы Альфредо Хунка после подсчета 89% голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах в стране объявил, что по предварительным результатам победу в президентской гонке одержал кандидат от партий "Реализуя цели" и "Альянс" Рауль Хосе Мулино, который заменил на выборах осужденного экс-президента Рикардо Мартинелли. "Согласно нашей системе неофициальной передачи результатов, Вы являетесь на данный момент неофициальным победителем выборов президента Панамы", - заявил Хунка в ходе разговора с Мулино по видеосвязи, трансляцию мероприятия вёл избирательный суд в своем YouTube-канале. По данным на сайте избирательного суда, Рауль Хосе Мулино лидирует среди кандидатов в президенты с результатом 34,43% голосов после обработки 89% бюллетеней. На втором месте с результатом 25,03% бывший генконсул Панамы в Вашингтоне Рикардо Ломбана. Ломбана уже также признал Мулино победителем. Выборы президента в Панаме проводятся в один тур, а победитель определяется простым большинством голосов. Мулино принял звонок председателя суда, находясь в окружении детей и внуков. В ходе разговора он отметил, что позади у его единомышленников трудная кампания, и сейчас он направляется, согласно регламенту, на встречу с избирательным судом. Выборы в Панаме, как заявили наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ), прошли с незначительными нарушениями и при рекордной явке 77,35%, к учету были приняты более 2,03 миллиона действительных голосов при 3 миллионах избирателей в стране. Юрист Рауль Хосе Мулино, который в разные годы занимал должности замглавы МИД Панамы и министра безопасности, изначально был кандидатом в вице-президенты в паре с бывшим президентом Рикардо Мартинелли, однако последний был дисквалифицирован после приговора суда по коррупционному делу и сейчас укрывается в посольстве Никарагуа в этой стране. В день голосования Мулино, перед тем, как отдать свой голос, посетил Мартинелли в дипмиссии Никарагуа, никак не прокомментировав местным СМИ содержания беседы. В штабе партии "Реализуя цели", готовясь к празднованию победы своего кандидата, собравшиеся среди прочего скандировали "Martinelli, amigo, el pueblo está contigo" ("Мартинелли, друг, народ с тобой"). Спустя неделю после регистрации кандидатуры Мулино в панамский суд был подан судебный иск с требованием отклонить кандидатуру, поскольку политик не был победителем партийных праймериз и не предлагал в паре с собой кандидатуру вице-президента. Верховный суд разрешил ему участие в выборах за два дня до голосования.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933818383.html
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в мире, панама, никарагуа, вашингтон (штат), рикардо мартинелли, организация американских государств
В мире, Панама, Никарагуа, Вашингтон (штат), Рикардо Мартинелли, Организация американских государств
Избирком Панамы предварительно назвал победителя президентских выборов
Избирком Панамы: на президентских выборах, предварительно, побеждает Мулино
МЕХИКО, 6 мая - РИА Новости. Председатель избирательного суда Панамы Альфредо Хунка после подсчета 89% голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах в стране объявил, что по предварительным результатам победу в президентской гонке одержал кандидат от партий "Реализуя цели" и "Альянс" Рауль Хосе Мулино, который заменил на выборах осужденного экс-президента Рикардо Мартинелли.
«
"Согласно нашей системе неофициальной передачи результатов, Вы являетесь на данный момент неофициальным победителем выборов президента Панамы", - заявил Хунка в ходе разговора с Мулино по видеосвязи, трансляцию мероприятия вёл избирательный суд в своем YouTube-канале.
По данным на сайте избирательного суда, Рауль Хосе Мулино лидирует среди кандидатов в президенты с результатом 34,43% голосов после обработки 89% бюллетеней. На втором месте с результатом 25,03% бывший генконсул Панамы в Вашингтоне
Рикардо Ломбана. Ломбана уже также признал Мулино победителем. Выборы президента в Панаме проводятся в один тур, а победитель определяется простым большинством голосов.
Мулино принял звонок председателя суда, находясь в окружении детей и внуков. В ходе разговора он отметил, что позади у его единомышленников трудная кампания, и сейчас он направляется, согласно регламенту, на встречу с избирательным судом.
Выборы в Панаме, как заявили наблюдатели от Организации американских государств (ОАГ
), прошли с незначительными нарушениями и при рекордной явке 77,35%, к учету были приняты более 2,03 миллиона действительных голосов при 3 миллионах избирателей в стране.
Юрист Рауль Хосе Мулино, который в разные годы занимал должности замглавы МИД Панамы и министра безопасности, изначально был кандидатом в вице-президенты в паре с бывшим президентом Рикардо Мартинелли, однако последний был дисквалифицирован после приговора суда по коррупционному делу и сейчас укрывается в посольстве Никарагуа
в этой стране.
В день голосования Мулино, перед тем, как отдать свой голос, посетил Мартинелли в дипмиссии Никарагуа, никак не прокомментировав местным СМИ содержания беседы. В штабе партии "Реализуя цели", готовясь к празднованию победы своего кандидата, собравшиеся среди прочего скандировали "Martinelli, amigo, el pueblo está contigo" ("Мартинелли, друг, народ с тобой").
Спустя неделю после регистрации кандидатуры Мулино в панамский суд был подан судебный иск с требованием отклонить кандидатуру, поскольку политик не был победителем партийных праймериз и не предлагал в паре с собой кандидатуру вице-президента. Верховный суд разрешил ему участие в выборах за два дня до голосования.