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Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы
Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы - РИА Новости, 06.05.2024
Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы
Россия четко дала понять, что ввод войск стран НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Москвой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:34
2024-05-06T19:34
2024-05-06T19:34
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Россия четко дала понять, что ввод войск стран НАТО на Украину приведет к вооруженному конфликту с Москвой, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Россияне отвечают. Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине. Они четко дают понять, что, если это произойдет, то начнутся военные действия России с НАТО", — рассуждает аналитик.На прошлой неделе европейские политики сделали громкие заявления об украинском конфликте. Так, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил возможности размещения военного контингента в восточноевропейской стране, если Россия прорвет линию фронта, а от Киева поступит такая просьба.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, в свою очередь, допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями ряда европейских представителей.
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Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы
Меркурис: РФ четко дала понять, к чему приведет ввод западных войск на Украину