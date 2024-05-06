https://ria.ru/20240506/osvobozhdenie-1944201712.html

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Институте им. Пушкина

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Институте им. Пушкина - РИА Новости, 06.05.2024

Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Институте им. Пушкина

Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная работе советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:51

2024-05-06T16:51

2024-05-06T17:21

общество

наталья тюрина

россия

президентский фонд культурных инициатив

освобождение. путь к победе

великая отечественная война (1941-1945)

социальный навигатор

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная работе советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в понедельник в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина.В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" – уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволяет посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о тех или иных событиях."Выставка, которую мы открываем сегодня, была задумана наследниками военных корреспондентов и фотографов, которые прошли всю войну с блокнотами и фотоаппаратами. Каждая фотография – это уникальный артефакт, который рассказывает о мирной жизни в годы войны, когда руками тружеников тыла ковалась Победа", — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.Открывая выставку, проректор по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Дина Горбатова рассказала о важности участия вуза во всероссийском проекте."Это партнерство дает возможность нашим студентам, преподавателям и всем гостям института, среди которых не только россияне, но и граждане других стран, узнать больше об истории России, Великой Отечественной войны и нашей Победы. Мы надеемся, что такие мероприятия будут продолжаться, ведь следующий год – год юбилея Великой Победы. Мы будем приглашать наших партнеров из России и зарубежных стран, потому что это важно для всех нас", – заявила она.И.о. декана подготовительного факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Галина Купцова отметила, что День Победы стал событием, объединяющим разных людей, разные страны и континенты."Символично говорить об этом празднике в стенах нашего института, где учатся представители более 50 стран мира. Наши студенты не только изучают русский язык, мы знакомим их и с русской культурой. А это не только имена выдающихся российских писателей, поэтов, композиторов и художников, это и наша история, во многом определившая наши стремления и ценности, наложившая отпечаток на наше сознание и на наш образ жизни", — рассказала она."Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, наталья тюрина, россия, президентский фонд культурных инициатив, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), социальный навигатор