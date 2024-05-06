Выставка "Освобождение. Путь к Победе" открылась в Институте им. Пушкина
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Фотовыставка мультимедийного проекта "Освобождение. Путь к Победе. Тыл", посвященная работе советской молодежи в тылу в годы Великой Отечественной войны, открылась в понедельник в Государственном институте русского языка им. А.С. Пушкина.
В основе проекта "Освобождение. Путь к Победе" – уникальный фотоархив Совинформбюро 1944-1945 гг., правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Все фотографии на выставках снабжены QR-кодами для перехода на страницу с уникальным подкастом-аудиогидом "Освобождение", что позволяет посетителям не просто посмотреть экспозицию, но и послушать информацию о тех или иных событиях.
"Выставка, которую мы открываем сегодня, была задумана наследниками военных корреспондентов и фотографов, которые прошли всю войну с блокнотами и фотоаппаратами. Каждая фотография – это уникальный артефакт, который рассказывает о мирной жизни в годы войны, когда руками тружеников тыла ковалась Победа", — подчеркнула начальник Управления проектов в области образования международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель проекта Наталья Тюрина.
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
Открывая выставку, проректор по развитию и цифровизации образования Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Дина Горбатова рассказала о важности участия вуза во всероссийском проекте.
"Это партнерство дает возможность нашим студентам, преподавателям и всем гостям института, среди которых не только россияне, но и граждане других стран, узнать больше об истории России, Великой Отечественной войны и нашей Победы. Мы надеемся, что такие мероприятия будут продолжаться, ведь следующий год – год юбилея Великой Победы. Мы будем приглашать наших партнеров из России и зарубежных стран, потому что это важно для всех нас", – заявила она.
И.о. декана подготовительного факультета Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Галина Купцова отметила, что День Победы стал событием, объединяющим разных людей, разные страны и континенты.
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
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© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
2 из 4
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
3 из 4
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. ПушкинаФотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
4 из 4
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
1 из 4
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
2 из 4
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
3 из 4
Фотовыставка "Освобождение. Путь к Победе. Тыл"
© Фото : Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
4 из 4
"Символично говорить об этом празднике в стенах нашего института, где учатся представители более 50 стран мира. Наши студенты не только изучают русский язык, мы знакомим их и с русской культурой. А это не только имена выдающихся российских писателей, поэтов, композиторов и художников, это и наша история, во многом определившая наши стремления и ценности, наложившая отпечаток на наше сознание и на наш образ жизни", — рассказала она.
"Освобождение. Путь к Победе" — это продолжение проекта 2023 года, реализованного в рамках гранта Президентского фонда культурных инициатив. Проект "Освобождение" собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных премий "Лучшие социальные проекты России", "За верность науке" и "Лучшее журналистское произведение".