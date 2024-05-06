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Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - РИА Новости, 06.05.2024
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09:28 06.05.2024
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Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - РИА Новости, 06.05.2024
Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М
Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:28
2024-05-06T09:28
безопасность
технологии
россия
уралвагонзавод
ростех
т-90м
т-72б3м
т-72б3
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. "В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - говорится в Telegram-канале концерна УВЗ. "Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
https://ria.ru/20240422/tank-1941413099.html
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безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90м, т-72б3м, т-72б3
Безопасность, Технологии, Россия, Уралвагонзавод, Ростех, Т-90М, Т-72Б3М, Т-72Б3
Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

Уралвагонзавод передал армии партии танков Т-90М и Т-72Б3М в преддверии 9 Мая

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО
Танк Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Танк Т-90М "Прорыв" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании.
"В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - говорится в Telegram-канале концерна УВЗ.
"Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.
Боевая работа танка Т-90М - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Российский танк уничтожил бронетехнику ВСУ под Авдеевкой
22 апреля, 05:20
 
БезопасностьТехнологииРоссияУралвагонзаводРостехТ-90МТ-72Б3МТ-72Б3
 
 
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