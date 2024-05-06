https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944060566.html

Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М - РИА Новости, 06.05.2024

Уралвагонзавод передал в армию новые танки Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М

Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:28

2024-05-06T09:28

2024-05-06T09:28

безопасность

технологии

россия

уралвагонзавод

ростех

т-90м

т-72б3м

т-72б3

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уралвагонзавод (входит в "Ростех") передал в российские войска очередные эшелоны танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3М в преддверии Дня Победы, сообщили в компании. "В преддверии Дня Победы Уралвагонзавод отправил очередной эшелон танков Т-90М "Прорыв" в российскую армию. Неделей ранее, в канун праздника Весны и Труда, была отгружена партия танков Т-72Б3М", - говорится в Telegram-канале концерна УВЗ. "Уралвагонзавод" поставляет в войска РФ в зоне проведения спецоперации современные танки Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированные Т-80БВМ, Т-72Б3 и Т-72Б3М. Доработанные по опыту эксплуатации в боевых условиях, кроме средств РЭБ и средств снижения заметности, новые отечественные танки оснащаются всеракурсной динамической защитой, а также противодроновыми "козырьками" над башней.

https://ria.ru/20240422/tank-1941413099.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, технологии, россия, уралвагонзавод, ростех, т-90м, т-72б3м, т-72б3