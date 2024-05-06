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Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 06.05.2024
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07:13 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/obstrel-1944050412.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 06.05.2024
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска примерно за два часа выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке и Петровскому району Донецка,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T07:13
2024-05-06T07:13
горловка
донецк
петровский район
сцкк
стирол
нато
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 00.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале. Согласно представительству, украинские войска в 02.05 также выпустили 155 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231203/obstrel-1913508050.html
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горловка, донецк, петровский район, сцкк, стирол, нато
Горловка, Донецк, Петровский район, СЦКК, Стирол, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Горловку и Донецк

ВСУ выпустили по по Горловке и Донецку восемь снарядов "натовского" калибра

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкДонецк
Донецк - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска примерно за два часа выпустили восемь снарядов калибра 155 миллиметров, в том числе кассетных, по Горловке и Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 00.00 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 00.05 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)... 00.10 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 2 снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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3 декабря 2023, 21:58
Согласно представительству, украинские войска в 02.05 также выпустили 155 снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Никитовского района в Горловке - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
ВСУ применили кассетные боеприпасы при обстреле Горловки
1 мая, 02:37
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкПетровский районСЦККСтиролНАТО
 
 
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