https://ria.ru/20240506/niger-1944038764.html

Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ

Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ - РИА Новости, 06.05.2024

Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ

Российский грузовой самолет доставил в Нигер военную технику, а также гуманитарную помощь, утверждается в публикации государственной телерадиокомпании страны... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:45

2024-05-06T01:45

2024-05-06T01:45

в мире

россия

нигер

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/02/1943407472_0:61:1280:781_1920x0_80_0_0_b02690cf1083649935731ef791c0f575.jpg

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский грузовой самолет доставил в Нигер военную технику, а также гуманитарную помощь, утверждается в публикации государственной телерадиокомпании страны RTN в Facebook*.Сотрудничество между Нигером и Россией становится все интенсивнее, отмечается в сообщении. Об этом, как утверждается в публикации, свидетельствует прибытие 4 мая в Ниамей третьего российского грузового рейса "с военной техникой, инструкторами" и большим количеством продуктов первой необходимости для местного населения.В субботу источник в силовых структурах Нигера сообщил РИА Новости, что в страну прибыл самолет с гуманитарным грузом из России."В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", — рассказал собеседник агентства.Ранее президент Владимир Путин и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом.В середине апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html

https://ria.ru/20240503/pentagon-1943603196.html

россия

нигер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, нигер, владимир путин, дмитрий песков