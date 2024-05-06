https://ria.ru/20240506/niger-1944038764.html
Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ
Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ - РИА Новости, 06.05.2024
Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ
Российский грузовой самолет доставил в Нигер военную технику, а также гуманитарную помощь, утверждается в публикации государственной телерадиокомпании страны... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:45
2024-05-06T01:45
2024-05-06T01:45
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский грузовой самолет доставил в Нигер военную технику, а также гуманитарную помощь, утверждается в публикации государственной телерадиокомпании страны RTN в Facebook*.Сотрудничество между Нигером и Россией становится все интенсивнее, отмечается в сообщении. Об этом, как утверждается в публикации, свидетельствует прибытие 4 мая в Ниамей третьего российского грузового рейса "с военной техникой, инструкторами" и большим количеством продуктов первой необходимости для местного населения.В субботу источник в силовых структурах Нигера сообщил РИА Новости, что в страну прибыл самолет с гуманитарным грузом из России."В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", — рассказал собеседник агентства.Ранее президент Владимир Путин и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом.В середине апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва и страны Африки заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240503/gotovnost-1943754656.html
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в мире, россия, нигер, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Россия, Нигер, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Россия доставила в Нигер военную технику, утверждает СМИ
RTN: Россия доставила в Нигер военную технику и гумпомощь
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Российский грузовой самолет доставил в Нигер военную технику, а также гуманитарную помощь, утверждается в публикации государственной телерадиокомпании страны RTN в Facebook*.
Сотрудничество между Нигером и Россией становится все интенсивнее, отмечается в сообщении. Об этом, как утверждается в публикации, свидетельствует прибытие 4 мая в Ниамей третьего российского грузового рейса "с военной техникой, инструкторами" и большим количеством продуктов первой необходимости для местного населения.
В субботу источник в силовых структурах Нигера сообщил РИА Новости, что в страну прибыл самолет с гуманитарным грузом из России.
"В то время как другие страны устраивают блокаду нашему государству, от которой страдают простые жители. Россия протянула руку помощи и привезла необходимые продукты. А в это время американцы пакуют свои чемоданы и готовятся покинуть Нигер", — рассказал собеседник агентства.
Ранее президент Владимир Путин
и председатель Национального совета по защите Родины Республики Нигер Абдурахаман Чиани провели телефонные переговоры и обменялись мнениями по ситуации в Сахаро-Сахельском регионе c акцентом на координацию действий по борьбе с терроризмом.
В середине апреля, как передавал корреспондент РИА Новости, российские специалисты прибыли в Нигер для обучения местных сил борьбе с терроризмом. Как отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, Москва
и страны Африки
заинтересованы в оборонном сотрудничестве и продолжат его развивать.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.