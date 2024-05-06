https://ria.ru/20240506/nbc-1944259313.html

NBC: в России задержали, предположительно, военного из США

NBC: в России задержали, предположительно, военного из США - РИА Новости, 06.05.2024

NBC: в России задержали, предположительно, военного из США

Телеканал NBC утверждает, что американский военнослужащий, предположительно, был по подозрению в воровстве задержан в России, куда он по собственной инициативе... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T21:58

2024-05-06T21:58

2024-05-06T22:00

в мире

россия

сша

южная корея

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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Телеканал NBC утверждает, что американский военнослужащий, предположительно, был по подозрению в воровстве задержан в России, куда он по собственной инициативе прибыл из Южной Кореи."Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России", - цитирует телеканал трех не названных по имени и должности американских чиновников.Военный, по данным NBC, проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал в Россию по собственной инициативе."Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности", - передает телеканал.

https://ria.ru/20240506/vinnik-1944218708.html

https://ria.ru/20240503/figurantka-1943771037.html

россия

сша

южная корея

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в мире, россия, сша, южная корея