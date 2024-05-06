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NBC: в России задержали, предположительно, военного из США - РИА Новости, 06.05.2024
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21:58 06.05.2024 (обновлено: 22:00 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/nbc-1944259313.html
NBC: в России задержали, предположительно, военного из США
NBC: в России задержали, предположительно, военного из США - РИА Новости, 06.05.2024
NBC: в России задержали, предположительно, военного из США
Телеканал NBC утверждает, что американский военнослужащий, предположительно, был по подозрению в воровстве задержан в России, куда он по собственной инициативе... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T21:58
2024-05-06T22:00
в мире
россия
сша
южная корея
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Телеканал NBC утверждает, что американский военнослужащий, предположительно, был по подозрению в воровстве задержан в России, куда он по собственной инициативе прибыл из Южной Кореи."Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России", - цитирует телеканал трех не названных по имени и должности американских чиновников.Военный, по данным NBC, проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал в Россию по собственной инициативе."Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности", - передает телеканал.
https://ria.ru/20240506/vinnik-1944218708.html
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в мире, россия, сша, южная корея
В мире, Россия, США, Южная Корея
NBC: в России задержали, предположительно, военного из США

NBC: в России задержали, предположительно, военного из США за кражу

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. Телеканал NBC утверждает, что американский военнослужащий, предположительно, был по подозрению в воровстве задержан в России, куда он по собственной инициативе прибыл из Южной Кореи.
«
"Военнослужащий США был в минувшие выходные задержан в России", - цитирует телеканал трех не названных по имени и должности американских чиновников.
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Военный, по данным NBC, проходил службу в составе американского контингента в Южной Кореи и поехал в Россию по собственной инициативе.
«
"Его обвиняют в воровстве, но неясно, насколько эти обвинения соответствуют действительности", - передает телеканал.
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