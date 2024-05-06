https://ria.ru/20240506/nauka-1943678013.html

В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар

В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар - РИА Новости, 06.05.2024

В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар

Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:00

2024-05-06T09:00

2024-05-06T09:17

наука

наука

университетская наука

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навигатор абитуриента

российский научный фонд

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Их разработка превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры, сообщили в пресс-службе вуза.Сегодня изготовление современных ярких автомобильных фар или достаточно компактных, но мощных прожекторов невозможно без создания керамических преобразователей для сверхъярких светодиодов. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) поставили перед собой задачу создать такие преобразователи."В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.Он отметил, что изготовленные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров."С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.На данный момент ученые уже создали экспериментальные образцы преобразователей излучения и запатентовали способ получения люминесцентной керамики.Использование разработанного сотрудниками университета способа получения оптической керамики может обеспечить реализацию приоритетного научно-технологического развития Российской Федерации, сообщили в вузе.Финансирование разработки велось в рамках национального проекта "Наука и университеты" и программы академического лидерства "Приоритет-2030". Работа выполнялась в рамках государственного задания и трех проектов Российского научного фонда.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html

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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, российский научный фонд, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь