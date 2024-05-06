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В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар - РИА Новости, 06.05.2024
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Наука
 
09:00 06.05.2024 (обновлено: 09:17 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/nauka-1943678013.html
В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар
В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар - РИА Новости, 06.05.2024
В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар
Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:00
2024-05-06T09:17
наука
наука
университетская наука
россия
навигатор абитуриента
российский научный фонд
северо-кавказский федеральный университет
ставрополь
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Их разработка превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры, сообщили в пресс-службе вуза.Сегодня изготовление современных ярких автомобильных фар или достаточно компактных, но мощных прожекторов невозможно без создания керамических преобразователей для сверхъярких светодиодов. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) поставили перед собой задачу создать такие преобразователи."В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.Он отметил, что изготовленные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров."С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.На данный момент ученые уже создали экспериментальные образцы преобразователей излучения и запатентовали способ получения люминесцентной керамики.Использование разработанного сотрудниками университета способа получения оптической керамики может обеспечить реализацию приоритетного научно-технологического развития Российской Федерации, сообщили в вузе.Финансирование разработки велось в рамках национального проекта "Наука и университеты" и программы академического лидерства "Приоритет-2030". Работа выполнялась в рамках государственного задания и трех проектов Российского научного фонда.
https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html
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наука, университетская наука, россия, навигатор абитуриента, российский научный фонд, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь
Наука, Наука, Университетская наука, Россия, Навигатор абитуриента, Российский научный фонд, Северо-Кавказский федеральный университет, Ставрополь

В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар

© iStock.com / romasetСветодиодный фонарь
Светодиодный фонарь - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / romaset
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Их разработка превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры, сообщили в пресс-службе вуза.
Сегодня изготовление современных ярких автомобильных фар или достаточно компактных, но мощных прожекторов невозможно без создания керамических преобразователей для сверхъярких светодиодов. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) поставили перед собой задачу создать такие преобразователи.
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"В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.
Он отметил, что изготовленные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров.
"С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья ХачатурянЛабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
1 из 2
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья ХачатурянЛабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
1 из 2
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2
На данный момент ученые уже создали экспериментальные образцы преобразователей излучения и запатентовали способ получения люминесцентной керамики.
Использование разработанного сотрудниками университета способа получения оптической керамики может обеспечить реализацию приоритетного научно-технологического развития Российской Федерации, сообщили в вузе.
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В России предложили технологию получения материалов нового поколения
11 декабря 2023, 13:39
Финансирование разработки велось в рамках национального проекта "Наука и университеты" и программы академического лидерства "Приоритет-2030". Работа выполнялась в рамках государственного задания и трех проектов Российского научного фонда.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаРоссияНавигатор абитуриентаРоссийский научный фондСеверо-Кавказский федеральный университетСтаврополь
 
 
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