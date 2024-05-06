В России придумали, как увеличить мощность прожекторов и фар
© iStock.com / romasetСветодиодный фонарь
© iStock.com / romaset
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Увеличить мощность свечения прожекторов и автомобильных фар с помощью новой технологии создания люминесцентной керамики смогли ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ). Их разработка превосходит по свойствам традиционные порошковые люминофоры, сообщили в пресс-службе вуза.
Сегодня изготовление современных ярких автомобильных фар или достаточно компактных, но мощных прожекторов невозможно без создания керамических преобразователей для сверхъярких светодиодов. Сотрудники научно-исследовательской лаборатории технологии перспективных материалов и лазерных сред Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) поставили перед собой задачу создать такие преобразователи.
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"В процессе работы над задачей исследователям удалось разработать способ получения преобразователя излучения для источников белого света, обладающего высокой теплопроводностью и эффективностью преобразования света", – сообщил руководитель научного коллектива, доцент кафедры физики и технологии наноструктур и материалов СКФУ Виталий Тарала.
Он отметил, что изготовленные образцы на основе иттрий-алюминиевого граната, легированного катионами церия (YAG.CE), имеют высокую интенсивность люминесценции на длине волны порядка 545 нанометров при возбуждении лазерным излучением с длиной волны в области 450 нанометров.
"С точки зрения теплофизических и люминесцентных характеристик созданные нашим научным коллективом керамические преобразователи превосходят традиционные порошковые люминофоры, которые широко применяются в производстве светодиодов", – рассказал Тарала.
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья ХачатурянЛабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
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© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья ХачатурянЛабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
1 из 2
Лабораторные исследования керамических преобразователей в лаборатории технологий перспективных материалов и лазерных сред СКФУ
© Фото : Управление по информации и связям с общественностью СКФУ / Илья Хачатурян
2 из 2
На данный момент ученые уже создали экспериментальные образцы преобразователей излучения и запатентовали способ получения люминесцентной керамики.
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