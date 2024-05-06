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НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре, допустил МИД Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2024
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03:05 06.05.2024 (обновлено: 03:39 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/nato-1944042163.html
НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре, допустил МИД Белоруссии
НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре, допустил МИД Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2024
НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре, допустил МИД Белоруссии
Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:05
2024-05-06T03:39
белоруссия
литва
польша
сергей алейник
антон алиханов
нато
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. В конце апреля в Литве начались военные учения совместно с Польшей и военными из США и Португалии по отработке обороны Сувалкского коридора. Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США. "Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", - сказал Алейник, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что часть или весь контингент, дислоцированный для проведения учений в Сувалкском коридоре, может остаться там на постоянной или долговременной основе. Он напомнил о недавнем заявлении одного из американских генералов о том, что часть, которая была временно размещена в Литве, остается там на бессрочной основе. "И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт", - отметил Алейник. Кроме того, министр иностранных дел Польши призвал к созданию тяжелой бригады для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах. "Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", - отметил глава МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20231229/alikhanov-1918890691.html
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белоруссия, литва, польша, сергей алейник, антон алиханов, нато
Белоруссия, Литва, Польша, Сергей Алейник, Антон Алиханов, НАТО
НАТО может оставить войска в Сувалкском коридоре, допустил МИД Белоруссии

МИД Белоруссии: НАТО может оставить свой контингент в Сувалкском коридоре

© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo LechugaВоеннослужащие США во время учений
Военнослужащие США во время учений - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : U.S. Army Reserve / Spc. Ubaldo Lechuga
Военнослужащие США во время учений. Архивное фото
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МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Минск не исключает, что дислоцированный для учений контингент НАТО в Сувалкском коридоре может остаться там на постоянной основе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Сергей Алейник.
В конце апреля в Литве начались военные учения совместно с Польшей и военными из США и Португалии по отработке обороны Сувалкского коридора. Гипотетический "Сувалкский коридор" - участок территории в районе города Сувалки на северо-востоке Польши, который расположен между Белоруссией и Калининградской областью России, его длина составляет около 100 километров. Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что безопасности Сувалкского коридора ничто не угрожает, а в милитаризации Литвы заинтересованы США.
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"Мы внимательно отслеживаем эти учения, как и многие другие. Безусловно, эти опасения имеют под собой совершенно очевидную основу", - сказал Алейник, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что часть или весь контингент, дислоцированный для проведения учений в Сувалкском коридоре, может остаться там на постоянной или долговременной основе.
Он напомнил о недавнем заявлении одного из американских генералов о том, что часть, которая была временно размещена в Литве, остается там на бессрочной основе. "И это прямое подтверждение того, что, собственно, часть воинских подразделений, которые направляются туда на учения, остаются там для постоянной дислокации. Поэтому это очевидный факт", - отметил Алейник.
Кроме того, министр иностранных дел Польши призвал к созданию тяжелой бригады для быстрого реагирования на ситуации в соседних странах.
"Вдумайтесь в смысл сказанного. И это говорит министр иностранных дел, а не обороны", - отметил глава МИД Белоруссии.
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