https://ria.ru/20240506/mvd-1944162334.html

МВД объявило в розыск Невзорова* и Милова*

МВД объявило в розыск Невзорова* и Милова* - РИА Новости, 06.05.2024

МВД объявило в розыск Невзорова* и Милова*

МВД РФ вновь объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова*, следует из базы данных ведомства. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:12

2024-05-06T15:12

2024-05-06T15:13

происшествия

россия

москва

мариуполь

александр невзоров*

владимир милов*

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД РФ вновь объявило в розыск журналиста Александра Невзорова* и бывшего замминистра энергетики России Владимира Милова*, следует из базы данных ведомства. "Александр Глебович Невзоров*, 3.8.1958. Основание для розыска: разыскивается по статье УК. Особые приметы: переобъявлен, ранее разыскивался", - сообщается в ведомственной базе розыска.Ранее Невзоров* объявлялся в розыск в мае 2022 года, а Милов* в июне 2022 года. Также переобъявленным в базе ведомства значится бывший замминистра энергетики России Владимир Милов*. Он несколько месяцев в 2002 году занимал эту должность, а после увольнения ушел в политику. Басманный райсуд Москвы 1 февраля 2023 года заочно приговорил Невзорова* к 8 годам лишения свободы по делу о фейках о ВС РФ из-за опубликованных им видеороликов с ложной информацией об уничтожении российскими военнослужащими роддома в Мариуполе и мирного населения в Буче Киевской области Украины. В ноябре 2023 года Басманный суд заочно приговорил Милова* к 8 годам колонии общего режима по обвинению в распространении фейков о ВС РФ, это решение было обжаловано его адвокатом.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20240409/zygar-1938955908.html

https://ria.ru/20240506/kevorkova-1944152220.html

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происшествия, россия, москва, мариуполь, александр невзоров*, владимир милов*