Биография Хосе Рауля Мулино
В 1982 году окончил Университет Санта-Мария-ла-Антигуа (Панама) по специальности "право и политология". В 1983 году получил степень магистра морского права в Тулейнском университете (Новый Орлеан, штат Луизиана, США).
C 1988 по 2015 год работал в юридической фирме Fabrega, Molino y Mulino, где являлся партнером-основателем.
С 1990 по 1993 год Мулино занимал должность заместителя министра иностранных дел Панамы.
С 1993 по 1994 год – министр иностранных дел Панамы. В этот же период был членом Национального совета по международным отношениям Республики Панама.
С 1994 по 1996 год исполнял обязанности заместителя судьи Палаты по гражданским делам Верховного суда.
С 2009 по 2010 год – министр правительства и юстиции.
С 2010 по 2014 год – министр общественной безопасности. Во время своего пребывания на посту министра Мулино был обвинен в злоупотреблении властью, когда в феврале 2012 года приказал приостановить работу сотовой связи в общинах Сан-Феликс (провинция Чирики, Панама) и Виги (провинция Верагуас, Панама) во время протестов представителей коренного населения. В 2014 году суд закрыл дело. https://www.prensa.com/politica/jose-raul-mulino-armas-represion-radares-y-la-candidatura-que-heredo-de-martinelli/
В октябре 2015 года Мулино был обвинен в коррупции в отношении итальянской компании Finmeccanica за якобы получение комиссионных за закупку 19 радаров. Дело было прекращено в августе 2017 года. Суд постановил аннулировать дело против Мулино на том основании, что антикоррупционный прокурор проводил расследование, не имея соответствующего судебного разрешения.
В мае 2018 года Мулино выдвинул свою кандидатуру в президенты Панамы от партии "Демократические перемены", однако проиграл внутрипартийсные праймериз Ромуло Ру.
В марте 2024 года Мулино стал кандидатом в президенты Панамы от партии "Реализуя цели" после того, как Избирательный трибунал лишил Рикардо Мартинелли статуса претендента на пост главы государства в связи с тем, что тот был приговорен к 10 годам и 8 месяцам заключения за отмывание денег.
Трибунал постановил, что в бюллетене для голосования в графе от партий "Реализуя цели" и "Альянс" Мулино должен появиться вместо Мартинелли, поскольку был кандидатом на пост вице-президента.
6 мая 2024 года председатель избирательного суда Панамы Альфредо Хунка после подсчета 89% голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах объявил, что по предварительным результатам победу в президентской гонке одержал кандидат от партий "Реализуя цели" и "Альянс" Рауль Хосе Мулино.
В своей избирательной кампании Мулино декларировал восстановление экономической стабильности страны за счет достижения семипроцентного роста в экономике и снижения безработицы до полной занятости. Кроме того, одним из приоритетных пунктов предвыборной программы было обеспечение безопасности по всей стране.
Хосе Рауль Мулино был членом различных организаций, в том числе Национальной коллегии адвокатов, Панамской ассоциации руководителей бизнеса, Национального совета частного предпринимательства и Панамской ассоциации морского права. Кроме того, он активно участвовал в политической жизни страны – в разное время он был членом партий "Партии солидарности", "Патриотического союза", "Демократических перемен".
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