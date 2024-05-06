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В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 06.05.2024
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14:53 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/moldaviya-1944153015.html
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты - РИА Новости, 06.05.2024
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты
Молдавский координационный комитет "Победа" призывает жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:53
2024-05-06T14:53
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КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" призывает жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают себя виновными в экстремизме, заявил в понедельник глава организации Алексей Петрович в своем Telegram-канале. В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции. "Призываю не совершать опрометчивых гордых поступков и не спешить оплачивать протоколы. Во-первых, оплачивая их, вы признаете себя виновными в экстремизме. Во-вторых, создаете прецедентную базу для властей, помогая им создавать миф о "блестящей" работе полиции. Ну и, наконец, в-третьих, вы напрямую спонсируете режим из собственного кармана", - написал Петрович в своем Telegram-канале. По его словам, все, кто был оштрафован за ношение ленты в последние два года и решил оспорить это решение, выиграли дело в суде. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
https://ria.ru/20240423/moldaviya-1941717435.html
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в мире, молдавия, российская империя, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Молдавия, Российская империя, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Молдавии призвали не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты

"Победа" призывала жителей Молдавии не оплачивать штрафы за георгиевскую ленту

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАктивист раздает георгиевские ленточки
Активист раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Активист раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Молдавский координационный комитет "Победа" призывает жителей Молдавии не оплачивать штрафы за ношение георгиевской ленты, поскольку таким образом они признают себя виновными в экстремизме, заявил в понедельник глава организации Алексей Петрович в своем Telegram-канале.
В Молдавии 20 апреля прошлого года вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Конституционный суд Молдавии в апреле прошлого года постановил, что запрет был введен легально, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии, военных преступлений и преступлений против человечества. Доказать последнее должны сотрудники полиции.
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"Призываю не совершать опрометчивых гордых поступков и не спешить оплачивать протоколы. Во-первых, оплачивая их, вы признаете себя виновными в экстремизме. Во-вторых, создаете прецедентную базу для властей, помогая им создавать миф о "блестящей" работе полиции. Ну и, наконец, в-третьих, вы напрямую спонсируете режим из собственного кармана", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, все, кто был оштрафован за ношение ленты в последние два года и решил оспорить это решение, выиграли дело в суде.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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