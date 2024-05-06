Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 06.05.2024 (обновлено: 13:06 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:32
2024-05-06T13:06
происшествия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в понедельник в Telegram-канале министерства. "По факту смерти в Детской республиканской клинической больнице 9-месячного ребенка, проглотившего иглу, министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится служебная проверка комиссией специалистов", – говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в больнице, девочка умерла в конце апреля на операционном столе – врачи пытались достать иглу из брюшной полости.В связи с гибелью младенца проверку также организовала прокуратура республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи и о несовершеннолетних".
https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу

Минздрав Дагестана проводит проверку после смерти младенца, проглотившего иглу

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в понедельник в Telegram-канале министерства.
«
"По факту смерти в Детской республиканской клинической больнице 9-месячного ребенка, проглотившего иглу, министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится служебная проверка комиссией специалистов", – говорится в сообщении.
Как сообщил РИА Новости источник в больнице, девочка умерла в конце апреля на операционном столе – врачи пытались достать иглу из брюшной полости.
В связи с гибелью младенца проверку также организовала прокуратура республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи и о несовершеннолетних".
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
В Ленинградской области в клинике стоматологии умерла девочка
17 марта, 23:20
 
ПроисшествияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала