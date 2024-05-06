https://ria.ru/20240506/mladenets-1944089174.html

В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу

В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу - РИА Новости, 06.05.2024

В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу

Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:32

2024-05-06T11:32

2024-05-06T13:06

происшествия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в понедельник в Telegram-канале министерства. "По факту смерти в Детской республиканской клинической больнице 9-месячного ребенка, проглотившего иглу, министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится служебная проверка комиссией специалистов", – говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в больнице, девочка умерла в конце апреля на операционном столе – врачи пытались достать иглу из брюшной полости.В связи с гибелью младенца проверку также организовала прокуратура республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи и о несовершеннолетних".

https://ria.ru/20240317/devochka-1933833117.html

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происшествия, республика дагестан