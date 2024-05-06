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В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу - РИА Новости, 06.05.2024
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:32
2024-05-06T11:32
2024-05-06T13:06
происшествия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 6 мая - РИА Новости. Комиссия минздрава Дагестана приводит служебную проверку в Детской республиканской клинической больнице после смерти младенца, проглотившего иглу, сообщается в понедельник в Telegram-канале министерства. "По факту смерти в Детской республиканской клинической больнице 9-месячного ребенка, проглотившего иглу, министерством здравоохранения Республики Дагестан проводится служебная проверка комиссией специалистов", – говорится в сообщении. Как сообщил РИА Новости источник в больнице, девочка умерла в конце апреля на операционном столе – врачи пытались достать иглу из брюшной полости.В связи с гибелью младенца проверку также организовала прокуратура республики. Как сообщает пресс-служба ведомства, "в ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании медицинской помощи и о несовершеннолетних".
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происшествия, республика дагестан
Происшествия, Республика Дагестан
В Дагестане проверят больницу после смерти ребенка, проглотившего иглу
Минздрав Дагестана проводит проверку после смерти младенца, проглотившего иглу