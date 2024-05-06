https://ria.ru/20240506/mid-1944229006.html

НАТО ведет дело к открытому военному столкновению с Россией, заявил МИД

НАТО ведет дело к открытому военному столкновению с Россией, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2024

НАТО ведет дело к открытому военному столкновению с Россией, заявил МИД

Действия стран-членов НАТО говорят о том, что они осознанно ведут дело к открытому военному столкновению с Россией, заявили в понедельник в российском МИД. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:20

2024-05-06T18:20

2024-05-06T18:31

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Действия стран-членов НАТО говорят о том, что они осознанно ведут дело к открытому военному столкновению с Россией, заявили в понедельник в российском МИД. "Не могут не поражать своей безответственностью и бездумностью высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности направления на Украину французских и других натовских контингентов. Более того, в западных СМИ появилась информация о том, что некоторое количество наёмников из французского "Иностранного легиона" уже находится на Украине. Это трудно воспринимать иначе как проявление готовности и намерения вступить в прямую вооружённую конфронтацию с Россией, что означало бы лобовое военное столкновение ядерных держав", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипведомства. Москва зафиксировала серию шагов с французской стороны, включая военные учения и иные мероприятия, "которые, по всей видимости, должны подкрепить заявления Макрона демонстрацией имеющихся у Парижа ядерных возможностей". "Эти и некоторые другие действия государств-членов Североатлантического блока фактически указывают на то, что они осознанно ведут дело к дальнейшей эскалации украинского кризиса в сторону открытого военного столкновения стран НАТО с Россией в рамках реализации враждебного курса на нанесение нашей стране "стратегического поражения"", - заявили в МИД.

https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944226394.html

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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато