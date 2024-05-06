https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html
Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО, заявил МИД
Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО, заявил МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО, заявил МИД
Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:54
2024-05-06T17:54
2024-05-06T19:06
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия будет воспринимать появляющиеся на Украине истребители F-16 как носители ядерного оружия, заявили в МИД РФ."В ближайшее время ожидается появление на украинском театре военных действий многофункциональных самолётов F-16 американского производства. Как неоднократно указывалось с российской стороны, мы не можем игнорировать тот факт, что данные авиасредства относятся к платформам двойного оснащения – неядерного и ядерного", - заявили в МИД РФ, текст заявления опубликован на сайте министерства.В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что самолёты именно этого типа долгие годы составляли основу авиапарка, который задействуется в так называемых "совместных ядерных миссиях" НАТО."Безотносительно того, в какой именно модификации будут поставляться данные самолёты, будем воспринимать их как носители ядерного оружия и рассматривать этот шаг США и НАТО как целенаправленную провокацию", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20240506/ucheniya-1944226394.html
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в мире, украина, россия, нато, f-16, сша
В мире, Украина, Россия, НАТО, F-16, США
Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ЯО, заявил МИД
МИД: Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия