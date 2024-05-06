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МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России - РИА Новости, 06.05.2024
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16:31 06.05.2024 (обновлено: 17:24 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mid-1944191180.html
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России - РИА Новости, 06.05.2024
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России
Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России, РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:31
2024-05-06T17:24
в мире
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России, сообщили в МИД.&quot;Н. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами&quot;, — подчеркнули там.Как отметили в министерстве, враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.Послу также заявили о том, что слова Кэмерона свидетельствуют о серьезной эскалации и подтверждают возрастающее участие Лондона в военных действиях на стороне Киева. Кейси призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов, а также "самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания" главы МИД Британии.Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.После начала спецоперации Лондон активно поддерживает Украину, в том числе поставками оружия и другой военной помощью. Как писала газета The Washington Post, Британия помогала Киеву составить план прошлогоднего контрнаступления, которое закончилось провалом.Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
https://ria.ru/20240506/peskov-1944098419.html
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в мире, россия, лондон, украина, найджел кейси, дэвид кэмерон, тони радакин, киев, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Лондон, Украина, Найджел Кейси, Дэвид Кэмерон, Тони Радакин, Киев, Вооруженные силы Украины
МИД предупредил посла Британии об ответе на возможные удары по России

МИД: ответом на удары по России могут стать любые британские объекты на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Великобритании в России Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел в Москве
Посол Великобритании в России Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол Великобритании в России Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси выразили протест из-за высказываний министра иностранных дел страны Дэвида Кэмерона об ударах по территории России, сообщили в МИД.
«

"Н. Кейси был предупрежден, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", — подчеркнули там.

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Как отметили в министерстве, враждебный выпад Кэмерона противоречит заверениям Лондона о том, что передаваемые Киеву крылатые ракеты большой дальности не будут использовать для ударов по России. Таким образом, Британия де-факто признала себя стороной конфликта на Украине, добавили в ведомстве.
Послу также заявили о том, что слова Кэмерона свидетельствуют о серьезной эскалации и подтверждают возрастающее участие Лондона в военных действиях на стороне Киева. Кейси призвали задуматься о неизбежных катастрофических последствиях таких враждебных шагов, а также "самым решительным и недвусмысленным образом опровергнуть воинственные провокационные высказывания" главы МИД Британии.
Агентство Reuters 2 мая опубликовало материал о визите Дэвида Кэмерона в Киев, во время которого он заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием.
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Кроме того, по данным The Times, начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин секретно помогает ВСУ с военными планами, в частности, он содействовал Киеву в разработке стратегии атак на корабли Черноморского флота ВМФ России.
Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Лондон напрямую вовлечен в конфликт на Украине.
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