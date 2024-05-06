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Посол Британии прибыл в российский МИД - РИА Новости, 06.05.2024
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14:32 06.05.2024 (обновлено: 14:45 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mid-1944143869.html
Посол Британии прибыл в российский МИД
Посол Британии прибыл в российский МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Британии прибыл в российский МИД
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:32
2024-05-06T14:45
россия
в мире
найджел кейси
великобритания
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник.Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства.
https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html
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россия, в мире, найджел кейси, великобритания
Россия, В мире, Найджел Кейси, Великобритания
Посол Британии прибыл в российский МИД

Посол Британии Кейси прибыл в российский МИД после вызова

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосол Великобритании в РФ Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси у здания Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник.
Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства.
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