https://ria.ru/20240506/mid-1944143869.html
Посол Британии прибыл в российский МИД
Посол Британии прибыл в российский МИД - РИА Новости, 06.05.2024
Посол Британии прибыл в российский МИД
Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:32
2024-05-06T14:32
2024-05-06T14:45
россия
в мире
найджел кейси
великобритания
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник.Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства.
https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, найджел кейси, великобритания
Россия, В мире, Найджел Кейси, Великобритания
Посол Британии прибыл в российский МИД
Посол Британии Кейси прибыл в российский МИД после вызова