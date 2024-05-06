https://ria.ru/20240506/mid-1944143869.html

Посол Британии прибыл в российский МИД

Посол Британии прибыл в российский МИД - РИА Новости, 06.05.2024

Посол Британии прибыл в российский МИД

Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:32

2024-05-06T14:32

2024-05-06T14:45

россия

в мире

найджел кейси

великобритания

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посол Великобритании в РФ Найджел Кейси прибыл в МИД РФ, куда, как сообщили в министерстве, он был вызван в понедельник.Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства.

https://ria.ru/20240503/britanii-1943671304.html

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Кирилл Волков

россия, в мире, найджел кейси, великобритания