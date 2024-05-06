https://ria.ru/20240506/mchs-1944184207.html

В Вихоревке локализовали крупный пожар

В Вихоревке локализовали крупный пожар - РИА Новости, 06.05.2024

В Вихоревке локализовали крупный пожар

Спасатели локализовали крупный пожар в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:11

2024-05-06T16:11

2024-05-06T16:24

происшествия

вихоревка

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В городе Вихоревка огнеборцы МЧС локализовали пожар. Развернут пункт временного размещения на базе спортивной школы вместимостью 500 человек, расположенной на улице Ленина, дом 37", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по уточненным данным, при порывах ветра огонь с СНТ "Локомотив" перешел на 15 строений, часть из них - жилые дома.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944162641.html

вихоревка

россия

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происшествия, вихоревка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)