Рейтинг@Mail.ru
В Вихоревке локализовали крупный пожар - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:11 06.05.2024 (обновлено: 16:24 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/mchs-1944184207.html
В Вихоревке локализовали крупный пожар
В Вихоревке локализовали крупный пожар - РИА Новости, 06.05.2024
В Вихоревке локализовали крупный пожар
Спасатели локализовали крупный пожар в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:11
2024-05-06T16:24
происшествия
вихоревка
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944111510_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_bb61752904213d1c52c8c65ce90febfc.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В городе Вихоревка огнеборцы МЧС локализовали пожар. Развернут пункт временного размещения на базе спортивной школы вместимостью 500 человек, расположенной на улице Ленина, дом 37", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что, по уточненным данным, при порывах ветра огонь с СНТ "Локомотив" перешел на 15 строений, часть из них - жилые дома.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944162641.html
вихоревка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944111510_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_8c0825ae5d718b11922d9e1a980f4c6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, вихоревка, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Вихоревка, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вихоревке локализовали крупный пожар

МЧС: в Вихоревке локализовали крупный пожар

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Спасатели локализовали крупный пожар в городе Вихоревка Братского района Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"В городе Вихоревка огнеборцы МЧС локализовали пожар. Развернут пункт временного размещения на базе спортивной школы вместимостью 500 человек, расположенной на улице Ленина, дом 37", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по уточненным данным, при порывах ветра огонь с СНТ "Локомотив" перешел на 15 строений, часть из них - жилые дома.
Пункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР
Вчера, 15:12
 
ПроисшествияВихоревкаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала