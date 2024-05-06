https://ria.ru/20240506/mashkov-1944047322.html
В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал
В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал - РИА Новости, 06.05.2024
В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал
России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал, чтобы "отбить охоту" у любых противников испытывать ее на прочность, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:48
2024-05-06T05:48
2024-05-06T05:48
россия
сша
григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919814928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_501c881a8e8a6944c3b76447e1d8f032.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал, чтобы "отбить охоту" у любых противников испытывать ее на прочность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт. По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность", - сказал Машков. "Сейчас российским руководством много делается на этом направлении, но, видимо, потребуется еще больше усилий для купирования возрастающих угроз, исходящих от коллективного Запада во главе с США", - добавил он. По его словам в последние годы "наблюдается значительное увеличение роли ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков". "Технический прогресс и внедрение новых технологий привели к качественному улучшению всех основных характеристик ракет – от тактических до межконтинентальных. Наряду с дальностью и массой полезной нагрузки на первый план выходят возрастающая точность, скорость и способность преодолевать системы ПРО", - сказал Машков. По его словам, "совокупность этих показателей многократно увеличивает возможности государств поражать критически важные военные и инфраструктурные объекты в глубине территории противника и наносить стратегические удары, независимо от того, несут ракеты оружие массового уничтожения или нет". "Все эти факторы, включая глобальную ПРО США, национальные ракетные потенциалы соседей и не только и связанные с ними риски и угрозы, необходимо будет учитывать в нашей ракетной стратегии", - пояснил Машков.
https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html
https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html
https://ria.ru/20240404/rossiya-1937725258.html
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россия, сша, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)
Россия, США, Григорий Машков (Посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Режима контроля за ракетной технологией (РКРТ)
В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал
Дипломат Машков: России в будущем нужно наращивать ракетный арсенал
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал, чтобы "отбить охоту" у любых противников испытывать ее на прочность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков.
«
"Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт. По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность", - сказал Машков.
"Сейчас российским руководством много делается на этом направлении, но, видимо, потребуется еще больше усилий для купирования возрастающих угроз, исходящих от коллективного Запада во главе с США", - добавил он.
По его словам в последние годы "наблюдается значительное увеличение роли ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков".
"Технический прогресс и внедрение новых технологий привели к качественному улучшению всех основных характеристик ракет – от тактических до межконтинентальных. Наряду с дальностью и массой полезной нагрузки на первый план выходят возрастающая точность, скорость и способность преодолевать системы ПРО", - сказал Машков.
По его словам, "совокупность этих показателей многократно увеличивает возможности государств поражать критически важные военные и инфраструктурные объекты в глубине территории противника и наносить стратегические удары, независимо от того, несут ракеты оружие массового уничтожения или нет".
"Все эти факторы, включая глобальную ПРО США
, национальные ракетные потенциалы соседей и не только и связанные с ними риски и угрозы, необходимо будет учитывать в нашей ракетной стратегии", - пояснил Машков.