https://ria.ru/20240506/mashkov-1944047322.html

В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал

В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал - РИА Новости, 06.05.2024

В МИД отметили необходимость наращивать ракетный арсенал

России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал, чтобы "отбить охоту" у любых противников испытывать ее на прочность, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T05:48

2024-05-06T05:48

2024-05-06T05:48

россия

сша

григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. России в будущем нужно будет наращивать свой ракетный арсенал, чтобы "отбить охоту" у любых противников испытывать ее на прочность, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков. "Сейчас мы находимся в стадии открытого противостояния, которое, я надеюсь, не выльется в прямой вооруженный конфликт. По его итогам надо будет всесторонне оценить фактор западной коалиции в контексте дальнейших шагов по укреплению обороноспособности страны, включая наращивание ракетного арсенала, чтобы отбить охоту у любого потенциального противника испытывать Россию на прочность", - сказал Машков. "Сейчас российским руководством много делается на этом направлении, но, видимо, потребуется еще больше усилий для купирования возрастающих угроз, исходящих от коллективного Запада во главе с США", - добавил он. По его словам в последние годы "наблюдается значительное увеличение роли ракетных вооружений в военных стратегиях ключевых региональных игроков". "Технический прогресс и внедрение новых технологий привели к качественному улучшению всех основных характеристик ракет – от тактических до межконтинентальных. Наряду с дальностью и массой полезной нагрузки на первый план выходят возрастающая точность, скорость и способность преодолевать системы ПРО", - сказал Машков. По его словам, "совокупность этих показателей многократно увеличивает возможности государств поражать критически важные военные и инфраструктурные объекты в глубине территории противника и наносить стратегические удары, независимо от того, несут ракеты оружие массового уничтожения или нет". "Все эти факторы, включая глобальную ПРО США, национальные ракетные потенциалы соседей и не только и связанные с ними риски и угрозы, необходимо будет учитывать в нашей ракетной стратегии", - пояснил Машков.

https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html

https://ria.ru/20231230/topol-1918227320.html

https://ria.ru/20240404/rossiya-1937725258.html

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россия, сша, григорий машков (посол по особым поручениям мид рф, председатель режима контроля за ракетной технологией (ркрт)