https://ria.ru/20240506/makfa-1944145001.html
Челябинский суд отказался отдавать в арбитраж иск по делу "Макфы"
Челябинский суд отказался отдавать в арбитраж иск по делу "Макфы" - РИА Новости, 06.05.2024
Челябинский суд отказался отдавать в арбитраж иск по делу "Макфы"
Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:35
2024-05-06T14:35
2024-05-06T14:36
происшествия
михаил юревич
людмила айвар
вадим белоусов
макфа (макfa)
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ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков - семьи Михаила Юревича. Центральный районный суд Челябинска сегодня начал рассматривать дело по существу, заседание проходит в закрытом от СМИ режиме. "Отказано", - сказала Айвар, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения заявленного на заседании ответчиками ходатайства о передаче иска в арбитражный суд. Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов, указано в карточке дела на сайте райсуда. Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества". По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна. "Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.
https://ria.ru/20240401/makfa-1937026800.html
https://ria.ru/20240403/makfa-1937518375.html
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происшествия, михаил юревич, людмила айвар, вадим белоусов, макфа (макfa)
Происшествия, Михаил Юревич, Людмила Айвар, Вадим Белоусов, Макфа (Макfa)
Челябинский суд отказался отдавать в арбитраж иск по делу "Макфы"
Суд отказал в передаче в арбитраж иск об обращении в доход РФ имущества "Макфы"
ЧЕЛЯБИНСК, 6 мая – РИА Новости. Суд отказал в ходатайстве о передаче в арбитражный суд рассмотрения иска об обращении в доход РФ имущества производителя макарон "Макфа", сообщила РИА Новости адвокат Людмила Айвар, представляющая интересы одного из ответчиков - семьи Михаила Юревича.
Центральный районный суд Челябинска сегодня начал рассматривать дело по существу, заседание проходит в закрытом от СМИ режиме.
"Отказано", - сказала Айвар, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения заявленного на заседании ответчиками ходатайства о передаче иска в арбитражный суд.
Из документа, копия которого есть в распоряжении РИА Новости, следует, что судебный-пристав исполнитель на основании исполнительного документа от Центрального районного суда Челябинска наложил арест на 100% АО "Первый хлебокомбинат", АО "Макфа" АО "СМАК", АО "Новая пятилетка", все акции АО "Долговское" и другие предприятия, указав сумму в 100 триллионов рублей. В соответчиках по данному иску значатся более 30 компаний и 10 человек, в том числе основатель "Макфы" экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший гендиректор "Макфы" экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов
, указано в карточке дела на сайте райсуда.
Адвокат управляющей компании "Макфа" Павел Хлюстов заявлял РИА Новости, что пристав указал некорректную сумму, в реальности речь идет о 46 миллиардах рублей. По мнению Хлюстова, цифра в 100 триллионов рублей может быть обусловлена или невнимательностью пристава, или "умышленным искажением информации для формирования негативного общественного мнения о стоимости имущества".
По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, иски поданы к Белоусову и Юревичу из-за нарушений ими антикоррупционного законодательства, а также к их родственникам и тем, кто имел доступ к управлению компаниями концерна.
"Макфа" входит в топ-5 крупнейших в мире производителей макарон. Продукция компании охватывает несколько направлений бакалейного рынка: макаронную продукцию, крупы и зерновые хлопья, муку и готовые смеси для выпечки, экспортируется она более чем в 25 стран.