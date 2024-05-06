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Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2024
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16:59 06.05.2024 (обновлено: 17:18 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944205298.html
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2024
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:59
2024-05-06T17:18
в мире
москва
белоруссия
александр лукашенко
сергей алейник
евразийский экономический союз
день победы
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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник."Пока в планах – да", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли Лукашенко на парад после участия в саммите ЕАЭС 8 мая.Глава МИД Белоруссии сообщил также, что в День Победы 9 мая намечены мероприятия и в республике."Мы планируем мероприятия по случаю девятого мая и в Беларуси. Вы знаете, что этот год для Беларуси особый - 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, год памяти и скорби. Естественно, мы тоже планируем проведение целого ряда мероприятий на белорусской земле, посвященных этому", - сказал Алейник.
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в мире, москва, белоруссия, александр лукашенко, сергей алейник, евразийский экономический союз, день победы
В мире, Москва, Белоруссия, Александр Лукашенко, Сергей Алейник, Евразийский экономический союз, День Победы
Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве

Лукашенко планирует приехать на парад Победы 9 мая в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Пока в планах – да", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли Лукашенко на парад после участия в саммите ЕАЭС 8 мая.
ВДНХ
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Вчера, 17:02
Глава МИД Белоруссии сообщил также, что в День Победы 9 мая намечены мероприятия и в республике.
"Мы планируем мероприятия по случаю девятого мая и в Беларуси. Вы знаете, что этот год для Беларуси особый - 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, год памяти и скорби. Естественно, мы тоже планируем проведение целого ряда мероприятий на белорусской земле, посвященных этому", - сказал Алейник.
Генеральная репетиция парада Победы в Москве — 2024
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Затем проехала механизированная колонна техники.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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7 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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9 из 11
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

Генеральная репетиция парада к 79-летию Победы в Великой Отечественной войне

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
11 из 11

В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 11

В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 11

В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
3 из 11

Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 11

В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 11

Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
6 из 11

Затем проехала механизированная колонна техники.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
7 из 11

Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
8 из 11

Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
9 из 11

Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
10 из 11

Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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11 из 11
 
В миреМоскваБелоруссияАлександр ЛукашенкоСергей АлейникЕвразийский экономический союзДень Победы
 
 
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