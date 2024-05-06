https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944205298.html

Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве

Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве - РИА Новости, 06.05.2024

Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:59

2024-05-06T16:59

2024-05-06T17:18

в мире

москва

белоруссия

александр лукашенко

сергей алейник

евразийский экономический союз

день победы

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МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко планирует присутствовать на параде Победы 9 мая в Москве, сообщил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник."Пока в планах – да", - сказал он, отвечая на вопрос, остается ли Лукашенко на парад после участия в саммите ЕАЭС 8 мая.Глава МИД Белоруссии сообщил также, что в День Победы 9 мая намечены мероприятия и в республике."Мы планируем мероприятия по случаю девятого мая и в Беларуси. Вы знаете, что этот год для Беларуси особый - 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков, год памяти и скорби. Естественно, мы тоже планируем проведение целого ряда мероприятий на белорусской земле, посвященных этому", - сказал Алейник.

https://ria.ru/20240506/kontsert-1944206017.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, москва, белоруссия, александр лукашенко, сергей алейник, евразийский экономический союз, день победы