Лукашенко планирует приехать на парад Победы в Москве

Лукашенко планирует приехать на парад Победы 9 мая в Москве
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.
В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.
В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.
В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.
В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.
В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.
Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
Затем проехала механизированная колонна техники.
Затем проехала механизированная колонна техники.
Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.
Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.
Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.
Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".
В 2024 году исполняется 79 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде в Москве в этом году примут участие свыше девяти тысяч человек, 75 единиц военной техники и авиация.
В воскресенье на Красной площади прошла генеральная репетиция парада.
Генеральная репетиция в точности повторяет сценарий парада Победы, в том числе в отношении всех временных отрезков.
В репетиции приняли участие пешие расчеты всех видов и родов войск, военных училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков.
Также по Красной площади прошли участники специальной военной операции.
Затем проехала механизированная колонна техники.
Военнослужащие перед началом генеральной репетиции военного парада в честь 79-летия Победы.
Механизированную колонну по традиции возглавил танк времен Великой Отечественной войны Т-34-85.
Репетиция завершилась пролетом пилотажной группы "Стрижи" на фронтовых истребителях МиГ-29 и группы из шести штурмовиков Су-25.
Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя "Прощание славянки".