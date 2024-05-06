https://ria.ru/20240506/litva-1944164541.html

Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"

Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО" - РИА Новости, 06.05.2024

Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"

Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:18

2024-05-06T15:18

2024-05-06T15:28

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы благодарны Германии за инициативу создания "коалиции ПВО". Литва примоединится к ней. Мы планируем помочь Украине необходимыми системами радаров воздушного пространства", - сказал Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html

https://ria.ru/20240412/zelenskiy-1939489242.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, германия, россия, гитанас науседа, олаф шольц, дмитрий кулеба, нато