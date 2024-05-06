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Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО" - РИА Новости, 06.05.2024
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15:18 06.05.2024 (обновлено: 15:28 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/litva-1944164541.html
Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"
Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО" - РИА Новости, 06.05.2024
Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"
Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:18
2024-05-06T15:28
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа. "Мы благодарны Германии за инициативу создания "коалиции ПВО". Литва примоединится к ней. Мы планируем помочь Украине необходимыми системами радаров воздушного пространства", - сказал Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение). После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии. Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240503/krym-1943741078.html
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в мире, украина, германия, россия, гитанас науседа, олаф шольц, дмитрий кулеба, нато
В мире, Украина, Германия, Россия, Гитанас Науседа, Олаф Шольц, Дмитрий Кулеба, НАТО
Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"

Науседа: Литва примет участие в "коалиции ПВО" и передаст Украине радары

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
"Мы благодарны Германии за инициативу создания "коалиции ПВО". Литва примоединится к ней. Мы планируем помочь Украине необходимыми системами радаров воздушного пространства", - сказал Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
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После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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