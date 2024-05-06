Литва передаст Украине радары по программе "коалиции ПВО"
Науседа: Литва примет участие в "коалиции ПВО" и передаст Украине радары
Президент Литвы Гитанас Науседа . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Литва примет участие в "коалиции ПВО" под руководством Германии, передав Украине радары, заявил литовский президент Гитанас Науседа.
"Мы благодарны Германии за инициативу создания "коалиции ПВО". Литва примоединится к ней. Мы планируем помочь Украине необходимыми системами радаров воздушного пространства", - сказал Науседа на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, которую транслировал портал LRT (Литовское радио и телевидение).
После планового заседания Совета Украина - НАТО на уровне глав МИД в Брюсселе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал страны НАТО незамедлительно предоставить Киеву больше систем ПВО Patriot. Он поблагодарил страны за их реакцию на его призыв и, в частности, выразил благодарность Германии.
Ранее минобороны и канцлер ФРГ Олаф Шольц подтвердили планы поставить Украине еще одну систему ПВО Patriot, она будет передана "немедленно".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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