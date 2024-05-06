https://ria.ru/20240506/latviya-1944092695.html

В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии

В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2024

В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии

Латвийский железнодорожный пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens просит парламент не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

2024-05-06T11:36

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латвия

олег зыков

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Латвийский железнодорожный пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens просит парламент не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого образца, поскольку заменить их европейскими нельзя, передает агентство LETA. "Pasažieru vilciens призывает отредактировать законопроект об исключении из закупок товаров и услуг российского и белорусского происхождения таким образом, чтобы иметь возможность закупать детали для старых электро- и дизельных поездов, спроектированных и построенных во времена СССР", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство этих деталей невозможно заменить произведенными в ЕС, а запасы компании закончатся в течение месяца. При отсутствии запчастей перевозчик будет вынужден сокращать численность подвижного состава, что в конце концов может парализовать его работу, добавляет издание. Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил в интервью РИА Новости, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года.

https://ria.ru/20240314/pribaltika-1932857338.html

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экономика, авто, рига, россия, латвия, олег зыков