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В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2024
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11:36 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/latviya-1944092695.html
В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии
В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии - РИА Новости, 06.05.2024
В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии
Латвийский железнодорожный пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens просит парламент не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:36
2024-05-06T11:36
экономика
авто
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латвия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Латвийский железнодорожный пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens просит парламент не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого образца, поскольку заменить их европейскими нельзя, передает агентство LETA. "Pasažieru vilciens призывает отредактировать законопроект об исключении из закупок товаров и услуг российского и белорусского происхождения таким образом, чтобы иметь возможность закупать детали для старых электро- и дизельных поездов, спроектированных и построенных во времена СССР", - говорится в сообщении. Отмечается, что большинство этих деталей невозможно заменить произведенными в ЕС, а запасы компании закончатся в течение месяца. При отсутствии запчастей перевозчик будет вынужден сокращать численность подвижного состава, что в конце концов может парализовать его работу, добавляет издание. Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил в интервью РИА Новости, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
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экономика, авто, рига, россия, латвия, олег зыков
Экономика, Авто, Рига, Россия, Латвия, Олег Зыков
В Латвии призвали не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии

LETA: латвийский перевозчик просит не запрещать закупку запчастей в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Железная дорога. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Латвийский железнодорожный пассажирский перевозчик Pasažieru vilciens просит парламент не запрещать закупку запчастей из России и Белоруссии для поездов старого образца, поскольку заменить их европейскими нельзя, передает агентство LETA.
«
"Pasažieru vilciens призывает отредактировать законопроект об исключении из закупок товаров и услуг российского и белорусского происхождения таким образом, чтобы иметь возможность закупать детали для старых электро- и дизельных поездов, спроектированных и построенных во времена СССР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что большинство этих деталей невозможно заменить произведенными в ЕС, а запасы компании закончатся в течение месяца. При отсутствии запчастей перевозчик будет вынужден сокращать численность подвижного состава, что в конце концов может парализовать его работу, добавляет издание.
Ранее временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков заявил в интервью РИА Новости, что введенные Ригой санкции против России нанесли значительный урон экономике Латвии, двусторонний товарооборот за девять месяцев прошлого года упал на 68% по сравнению с тем же периодом 2022 года.
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ЭкономикаАвтоРигаРоссияЛатвияОлег Зыков
 
 
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