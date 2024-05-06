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В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России - РИА Новости, 06.05.2024
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05:51 06.05.2024 (обновлено: 09:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/latviya-1944047604.html
В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России
В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России - РИА Новости, 06.05.2024
В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России
Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, "Пассажирские поезда") попросил сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T05:51
2024-05-06T09:58
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, "Пассажирские поезда") попросил сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии, сообщает TVNET.На данный момент комиссия латвийского сейма рассматривает поправки в закон о закупках, предполагающие, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров российского и белорусского производства.Новая норма, как считают в PV, может существенно повлиять на работу компании. В парке перевозчика имеются поезда советского производства, большая часть запчастей к ним производилась на российских и белорусских предприятиях. При этом заменить их европейскими поставщиками проблематично, а большую часть — невозможно."Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной", — приводит TVNET выдержку из письма компании.В результате перевозчик будет вынужден сократить количество составов на линиях.
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в мире, россия, латвия, белоруссия
В мире, Россия, Латвия, Белоруссия
В Латвии испугались, что лишатся поездов из-за санкций против России

Латвийский перевозчик PV попросил не запрещать закупки в России и Белоруссии

CC BY-SA 3.0 / ScAvenger (Jānis Vilniņš) / Поезд латвийского железнодорожного перевозчика "Пассажирские поезда"
Поезд латвийского железнодорожного перевозчика Пассажирские поезда - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
CC BY-SA 3.0 / ScAvenger (Jānis Vilniņš) /
Поезд латвийского железнодорожного перевозчика "Пассажирские поезда". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Латвийский железнодорожный перевозчик Pasažieru Vilciens (PV, "Пассажирские поезда") попросил сейм страны исключить запрет на закупки комплектующих для поездов в России и Белоруссии, сообщает TVNET.
На данный момент комиссия латвийского сейма рассматривает поправки в закон о закупках, предполагающие, что заказчик устанавливает требование к участникам тендеров исключить покупку товаров российского и белорусского производства.
Новая норма, как считают в PV, может существенно повлиять на работу компании. В парке перевозчика имеются поезда советского производства, большая часть запчастей к ним производилась на российских и белорусских предприятиях. При этом заменить их европейскими поставщиками проблематично, а большую часть — невозможно.
"Если не предусмотреть разумное исключение, PV сможет эксплуатировать тот подвижной состав, которым владеет и управляет, только до тех пор, пока в ее распоряжении не будет остатка запасных частей, которые в некоторых случаях будут использоваться уже этой весной", — приводит TVNET выдержку из письма компании.
В результате перевозчик будет вынужден сократить количество составов на линиях.
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