https://ria.ru/20240506/laos-1944167342.html

Посол рассказал о дружественном характере визита президента Лаоса в Москву

Посол рассказал о дружественном характере визита президента Лаоса в Москву - РИА Новости, 06.05.2024

Посол рассказал о дружественном характере визита президента Лаоса в Москву

Россия ценит братское отношение лаосского народа к празднику Дня Победы в России, доказательством которого является визит президента страны Тхонглуна Сисулита в РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:27

2024-05-06T15:27

2024-05-06T15:27

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т-34

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Россия ценит братское отношение лаосского народа к празднику Дня Победы в России, доказательством которого является визит президента страны Тхонглуна Сисулита в Москву, контакты во время визита будут носить "особо дружественный характер", а также "будут содержательными и полезными для народов России и Лаоса", заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Лаосской Народно-Демократической Республике Владимир Калинин. Ранее МИД Лаоса сообщил, что президент страны посетит РФ c рабочим визитом в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы в качестве почетного гостя. В ведомстве уточнили, что Тхонглун Сисулит прибудет в Москву по приглашению президента России Владимира Путина. "Для нас большая честь приветствовать президента ЛНДР Тхонглуна Сисулита в качестве почетного гостя на параде на Красной площади в Москве, посвященного Победе в Великой Отечественной войне над нацистской Германией и ее союзниками. В России высоко ценят поистине братское отношение лаосского народа к священному для нашей страны Дню Победы", - отметил дипломат. Глава российской дипмиссии также выразил уверенность в том, что визит президента в Москву "станет большим успехом и важной новой вехой в двусторонних отношениях". "Россия всегда будет готова сотрудничать с Лаосом – нашим настоящим другом и традиционным стратегическим партнером в регионе", - пояснил Калинин. Посол отметил, что Россия высоко ценит "поистине братское отношение правительства и народа Лаоса" к общей истории двух стран. "Значимыми вехами в этой сфере являются открытие в прошлом году в Лаосе памятников советским летчикам, отдавшим свои жизни в ходе "необъявленной войны" против Индокитая. Мы рассматриваем это как важный вклад Лаоса в сохранение исторической правды и отказ от любых попыток фальсификации истории… Говоря о параде Победы 9 мая, мне особенно приятно напомнить, что в 2019 году из Лаоса в Россию было передано 30 легендарных советских танков Т-34. Россияне всегда будут помнить этот бесценный дар лаосского народа" - пояснил дипломат.

https://ria.ru/20240506/laos-1944067135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, лаос, москва, тхонглун сисулит, владимир путин, т-34