https://ria.ru/20240506/laos-1944067135.html
Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы
Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2024
Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию во главе официальной делегации в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:07
2024-05-06T10:07
2024-05-06T10:07
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БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию во главе официальной делегации в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы, сообщает в понедельник МИД Лаоса. "По приглашению президента России Владимира Путина президент Тонглун Сисулит посетит Россию 7-11 мая с официальным визитом, возглавив лаосскую делегацию высокого уровня", - говорится в сообщении лаосского внешнеполитического ведомства. Целью визита является укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и празднования 30-летия подписания Договора о дружбе между Лаосом и Россией 1994 года, также сообщает МИД Лаосской народно-демократической республики. "Лидер Лаоса в качестве почетного гостя примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240504/laos-1943839047.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лаос, россия, тхонглун сисулит, владимир путин
В мире, Лаос, Россия, Тхонглун Сисулит, Владимир Путин
Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы
Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Россию во главе официальной делегации
БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию во главе официальной делегации в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы, сообщает в понедельник МИД Лаоса.
"По приглашению президента России Владимира Путина
президент Тонглун Сисулит посетит Россию 7-11 мая с официальным визитом, возглавив лаосскую делегацию высокого уровня", - говорится в сообщении лаосского внешнеполитического ведомства.
Целью визита является укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и празднования 30-летия подписания Договора о дружбе между Лаосом и Россией 1994 года, также сообщает МИД Лаосской народно-демократической республики.
"Лидер Лаоса в качестве почетного гостя примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.