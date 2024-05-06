https://ria.ru/20240506/laos-1944067135.html

Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы

Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы - РИА Новости, 06.05.2024

Президент Лаоса примет участие в праздновании Дня Победы

Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию во главе официальной делегации в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:07

2024-05-06T10:07

2024-05-06T10:07

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БАНГКОК, 6 мая – РИА Новости. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит посетит Российскую Федерацию во главе официальной делегации в период с 7 по 11 мая и примет участие в праздновании Дня Победы, сообщает в понедельник МИД Лаоса. "По приглашению президента России Владимира Путина президент Тонглун Сисулит посетит Россию 7-11 мая с официальным визитом, возглавив лаосскую делегацию высокого уровня", - говорится в сообщении лаосского внешнеполитического ведомства. Целью визита является укрепление дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами и празднования 30-летия подписания Договора о дружбе между Лаосом и Россией 1994 года, также сообщает МИД Лаосской народно-демократической республики. "Лидер Лаоса в качестве почетного гостя примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 79-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240504/laos-1943839047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лаос, россия, тхонглун сисулит, владимир путин