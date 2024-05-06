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"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме - РИА Новости, 06.05.2024
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15:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html
"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме
"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме - РИА Новости, 06.05.2024
"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме
Украина не сможет восстановить свою экономику, если не захватит Крым, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:40
2024-05-06T15:40
в мире
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина не сможет восстановить свою экономику, если не захватит Крым, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl."Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма. Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий", — сказал эксперт.Как отметил Ходжес, полуостров расположен настолько выгодно, что позволяет контролировать все черноморское побережье, а также военное и коммерческое судоходство. С баз в Крыму можно наносить стратегические удары по военным объектам и инфраструктуре потенциального противника, напомнил генерал.Президент Украины Владимир Зеленский, а также западные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
https://ria.ru/20240505/ukraina-1944028134.html
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в мире, украина, киев, россия, бен ходжес, владимир зеленский, дмитрий медведев, нато
В мире, Украина, Киев, Россия, Бен Ходжес, Владимир Зеленский, Дмитрий Медведев, НАТО
"От этого зависит все". Генерал НАТО сделал тревожное заявление о Крыме

Генерал НАТО Ходжес заявил, что у Украины без Крыма нет будущего

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украина не сможет восстановить свою экономику, если не захватит Крым, заявил отставной генерал НАТО Бен Ходжес в интервью YouTube-каналу Decoding Geopolitics with Dominik Presl.
"Будущее Украины, восстановление ее экономики зависит от (захвата. — Прим. ред.) Крыма. Крупные инвесторы, я говорю о мультимиллиардных инвестициях, не будут вкладывать в восстановление Украины, пока существует возможность возобновления военных действий", — сказал эксперт.
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Как отметил Ходжес, полуостров расположен настолько выгодно, что позволяет контролировать все черноморское побережье, а также военное и коммерческое судоходство. С баз в Крыму можно наносить стратегические удары по военным объектам и инфраструктуре потенциального противника, напомнил генерал.
Президент Украины Владимир Зеленский, а также западные политики неоднократно заявляли о желании захватить Крым. Ранее украинский лидер сообщил о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" полуострова.
Высказываемые Киевом намерения в России называли самоубийственными, отмечая, что отторгнуть часть территории у мощной ядерной державы невозможно. Как подчеркивал заместитель постоянного председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, за ударами по Крыму последуют удары возмездия.
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В миреУкраинаКиевРоссияБен ХоджесВладимир ЗеленскийДмитрий МедведевНАТО
 
 
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