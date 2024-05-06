https://ria.ru/20240506/krym-1944083469.html

В Крыму прокомментировали заявление Макрона о якобы угрозе России для ЕС

В Крыму прокомментировали заявление Макрона о якобы угрозе России для ЕС - РИА Новости, 06.05.2024

В Крыму прокомментировали заявление Макрона о якобы угрозе России для ЕС

Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал некомпетентным и позорным заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе, якобы... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:23

2024-05-06T11:23

2024-05-06T11:23

в мире

украина

эммануэль макрон

заур смирнов

евросоюз

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал некомпетентным и позорным заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе, якобы исходящей от России для европейских стран. Ранее Макрон в интервью изданию Tribune заявил, что "на Украине на карту поставлена ​​безопасность европейцев, поскольку она находится в 1500 километрах" от границ Франции, и что если Россия победит, в следующую секунду уже не будет никакой безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни во Франции, так как мощность и дальность действия российских баллистических ракет подвергают всех опасности. "Своими некомпетентными заявлениями господин Макрон позорит Францию", - сказал Смирнов РИА Новости. По его словам, Макрону, как президенту, необходимо знать, что, например, российский ядерный гиперзвуковой комплекс "Сармат", несущий от семи до десяти боеголовок, имеет дальность поражения 18 тысяч километров. "А вот 1500 километров, о которых переживает французский лидер, уже давно перестали быть гарантией безопасности для Запада", - сказал Смирнов. По его словам, Макрон, прежде всего, печется о собственном благополучии, а Украина коллективному Западу нужна как сырьевая база и буферная зона. "Поэтому Макрону лучше заниматься подготовкой к Олимпиаде, а в украинском вопросе разберутся и без него", - подчеркнул Смирнов.

https://ria.ru/20240315/makron-1933079797.html

https://ria.ru/20240505/makron-1943926433.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, эммануэль макрон, заур смирнов, евросоюз, россия