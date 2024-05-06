https://ria.ru/20240506/kozlov-1943759248.html

Священник рассказал, как следует провести Светлую неделю

Священник рассказал, как следует провести Светлую неделю - РИА Новости, 06.05.2024

Священник рассказал, как следует провести Светлую неделю

Кроме посещения храма во время Светлой седмицы веруюющим стоит пообщаться с родственниками и друзьями, чтобы поделиться пасхальной радостью, рассказал РИА... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T04:30

2024-05-06T04:30

2024-05-06T04:30

религия

русская православная церковь

религия

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Кроме посещения храма во время Светлой седмицы веруюющим стоит пообщаться с родственниками и друзьями, чтобы поделиться пасхальной радостью, рассказал РИА Новости глава Учебного комитета Русской православной церкви протоиерей Максим Козлов.В понедельник в Русской православной церкви встречают Светлую седмицу – неделю празднования Пасхи (Воскресение Христово пришлось в этом году на 5 мая). В это время для верующих отменяются обычные посты в среду и пятницу, в храмах совершают крестные ходы и богослужения по праздничному чину, царские врата (двери иконостаса) открыты круглосуточно - в знак открытия врат рая, победы над смертью. Также, по принятой в Русской церкви традиции, все желающие могут в храмах позвонить в колокола, возвещая о Воскресении Христовом."Чтобы почувствовать пасхальную радость, кроме посещения храма, в дни Светлой седмицы очень хорошо иметь дружеское или родственное общение и вынести эту радость праздника за стены храма. Может быть, особенно хорошо посетить тех, кого, кому не просто в этом мире, кто болеет, кто чем-то обделён - и с ними тоже поделиться этой радостью праздника", - сказал отец Максим Козлов.Он напомнил, что по церковному уставу Пасху празднуют 40 дней. "Но тут есть как бы градация. Пасхальная ночь – это такой "взрыв", посиле эмоционального прикосновеения к событию Воскресения Христова ночное богослужение превосходит все. Потом - ликующая, торжествующая Светлая седмица - последующие 6 дней до субботы включительно, когда совершается литургия по пасхальному чину: в ней много такого эмоционально радостного, в частности, многожды поётся тропарь Пасхи "Христос Воскресе!", - пояснил протоиерей.А потом, по его словам, до отдания праздника на 40 ой день – "будут уже элементы, отблески первых пасхальных торжеств". "Это то же приветствие друг другу "Христос Воскресе!" - "Воистину воскресе!", тот же тропарь Пасхи, а на воскресных всеношных будет звучать канон Пасхи. Все это будет нам очень дорого, но эта радость уже в несколько в меньшей мере, чем на Пасху. Составители устава мудро понимают, сколько человек может вместить,и поэтому расставляют определённого рода градацию", - заключил собеседник агентства.ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО"По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем… Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес, как сказал", - повествует о событиях Воскресения Христова Евангелие от Матфея.Согласно православному вероучению, с Воскресением Христовым побеждается смерть, а людям открывается перспектива вечной жизни. Накануне в храмах вспоминали сошествие Христа в ад. Как отмечал в одной из проповедей патриарх Московский и вся Руси Кирилл, Спаситель "всех нас освободил от рабства диаволу", ведь "вне зависимости от того, как человек жил в Ветхом Завете, даже праведник и святой не мог войти в Царствие Небесное, отягощенный первородным грехом, но Господь через свои страдания, крестную смерть и Воскресение освободил всех, кто томился, будучи праведником, в объятиях ада, и для всех нас Господь открыл двери рая, двери вечной жизни".

https://ria.ru/20240503/paskha-1943619933.html

https://ria.ru/20240428/svyaschennik-1942877246.html

https://ria.ru/20240428/senchukov-1942773602.html

https://ria.ru/20240427/paskha-1942829505.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

русская православная церковь, религия