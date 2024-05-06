https://ria.ru/20240506/koshki-1944079636.html

Волонтер рассказала о ситуации в московской квартире, где заперты кошки

Волонтер рассказала о ситуации в московской квартире, где заперты кошки - РИА Новости, 06.05.2024

Волонтер рассказала о ситуации в московской квартире, где заперты кошки

Более десятка кошек заперты в квартире на северо-востоке Москвы, 16 животных уже спасено, сообщила РИА Новости волонтер. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:02

2024-05-06T11:02

2024-05-06T11:02

общество

москва

отрадное

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Более десятка кошек заперты в квартире на северо-востоке Москвы, 16 животных уже спасено, сообщила РИА Новости волонтер. По словам волонтера, в начале апреля появилась информация о квартире в районе Отрадное на северо-востоке Москвы, где в маленьком коридоре без дневного света и достаточного количества лотков живут 30 кошек. Она отметила, что предыдущая владелица, которая долго разводила кошек, умерла, а ее наследник не стерилизовал животных, что привело к увеличению их числа. "Шестнадцать кошек нашли приют благодаря волонтерам... На данный момент в квартире 14 кошек, доступа в квартиру нет", - рассказала собеседница агентства. Волонтер добавила, что среди изъятых животных есть больные, их лечили в стационарах, а также стерилизовали и кастрировали. "Написаны заявления во все возможные инстанции", - пояснила она.

https://ria.ru/20240311/koshka-1932297046.html

москва

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общество, москва, отрадное