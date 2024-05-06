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Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
17:02 06.05.2024 (обновлено: 17:29 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/kontsert-1944206017.html
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:02
2024-05-06T17:29
выставка-форум "россия"
александра пахмутова
эдуард колмановский
московский государственный академический симфонический оркестр
большой театр
выставка-форум "россия"
культура
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. "Большой приглашен выступить на Международной выставке-форуме "Россия". 10 мая на сцене Большого конференц-зала состоится концерт "Ко дню Великой Победы", в котором будут заняты представители самых молодых поколений Большого: артисты Молодежной оперной программы (художественный руководитель Дмитрий Вдовин) и Детский хор театра (художественный руководитель Юлия Молчанова). В программе — хиты предвоенных, военных и послевоенных лет", - говорится в сообщении. В программе - композиции, которые создали Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Матвей Блантер, Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Кирилл Молчанов, Вано Мурадели. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Гришанина (Большой театр).
https://ria.ru/20240426/spektakl-1942560544.html
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александра пахмутова, эдуард колмановский, московский государственный академический симфонический оркестр, большой театр, выставка-форум "россия", культура
Выставка-форум "Россия", Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Московский государственный академический симфонический оркестр, Большой театр, Выставка-форум "Россия", Культура
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"

Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на выставке "Россия"

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа.
«
"Большой приглашен выступить на Международной выставке-форуме "Россия". 10 мая на сцене Большого конференц-зала состоится концерт "Ко дню Великой Победы", в котором будут заняты представители самых молодых поколений Большого: артисты Молодежной оперной программы (художественный руководитель Дмитрий Вдовин) и Детский хор театра (художественный руководитель Юлия Молчанова). В программе — хиты предвоенных, военных и послевоенных лет", - говорится в сообщении.
В программе - композиции, которые создали Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Матвей Блантер, Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Кирилл Молчанов, Вано Мурадели. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Гришанина (Большой театр).
9 мая 2024 года в Театре сатиры пройдут праздничные мероприятия ко Дню Победы - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Выставка-форум "Россия"Александра ПахмутоваЭдуард КолмановскийМосковский государственный академический симфонический оркестрБольшой театрВыставка-форум "Россия"Культура
 
 
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