https://ria.ru/20240506/kontsert-1944206017.html

Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"

Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" - РИА Новости, 06.05.2024

Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"

Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:02

2024-05-06T17:02

2024-05-06T17:29

выставка-форум "россия"

александра пахмутова

эдуард колмановский

московский государственный академический симфонический оркестр

большой театр

выставка-форум "россия"

культура

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. "Большой приглашен выступить на Международной выставке-форуме "Россия". 10 мая на сцене Большого конференц-зала состоится концерт "Ко дню Великой Победы", в котором будут заняты представители самых молодых поколений Большого: артисты Молодежной оперной программы (художественный руководитель Дмитрий Вдовин) и Детский хор театра (художественный руководитель Юлия Молчанова). В программе — хиты предвоенных, военных и послевоенных лет", - говорится в сообщении. В программе - композиции, которые создали Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Матвей Блантер, Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Кирилл Молчанов, Вано Мурадели. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Гришанина (Большой театр).

https://ria.ru/20240426/spektakl-1942560544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александра пахмутова, эдуард колмановский, московский государственный академический симфонический оркестр, большой театр, выставка-форум "россия", культура