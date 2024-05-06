https://ria.ru/20240506/kontsert-1944206017.html
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" - РИА Новости, 06.05.2024
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:02
2024-05-06T17:02
2024-05-06T17:29
выставка-форум "россия"
александра пахмутова
эдуард колмановский
московский государственный академический симфонический оркестр
большой театр
выставка-форум "россия"
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932241887_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_69d44722b8f78105917b53b3751755f6.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на международном форуме-выставке "Россия", сообщается на сайте ГАБТа. "Большой приглашен выступить на Международной выставке-форуме "Россия". 10 мая на сцене Большого конференц-зала состоится концерт "Ко дню Великой Победы", в котором будут заняты представители самых молодых поколений Большого: артисты Молодежной оперной программы (художественный руководитель Дмитрий Вдовин) и Детский хор театра (художественный руководитель Юлия Молчанова). В программе — хиты предвоенных, военных и послевоенных лет", - говорится в сообщении. В программе - композиции, которые создали Исаак Дунаевский, Василий Соловьев-Седой, Матвей Блантер, Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Кирилл Молчанов, Вано Мурадели. Концерт пройдет в сопровождении Московского государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро Антона Гришанина (Большой театр).
https://ria.ru/20240426/spektakl-1942560544.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932241887_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_418ae78e8e6833a65e15da04bf41e495.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александра пахмутова, эдуард колмановский, московский государственный академический симфонический оркестр, большой театр, выставка-форум "россия", культура
Выставка-форум "Россия", Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Московский государственный академический симфонический оркестр, Большой театр, Выставка-форум "Россия", Культура
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы"
Большой театр 10 мая даст концерт "Ко дню Великой Победы" на выставке "Россия"