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Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья" - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
16:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/knigi-1944191931.html
Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"
Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья" - РИА Новости, 06.05.2024
Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"
В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:32
2024-05-06T16:32
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
вениамин каверин
михаил шолохов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди наиболее популярных оказались: "Два капитана" Вениамина Каверина, "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова, "Неслужебный роман" Евгении Кретовой, "Умная и знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева, "Энциклопедия безопасного поведения для детей" Юлии Василюк. Всего их заказывали более 50 раз. В ведомстве напомнили, что авторизация на региональном сервисе - это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более чем восьми миллионам книг, а также позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей.
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московская область (подмосковье), вениамин каверин, михаил шолохов, андрей усачев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вениамин Каверин, Михаил Шолохов, Андрей Усачев

Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"

© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Работа за компьютером
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Среди наиболее популярных оказались: "Два капитана" Вениамина Каверина, "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова, "Неслужебный роман" Евгении Кретовой, "Умная и знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева, "Энциклопедия безопасного поведения для детей" Юлии Василюк. Всего их заказывали более 50 раз.
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В ведомстве напомнили, что авторизация на региональном сервисе - это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более чем восьми миллионам книг, а также позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно.
Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Вениамин КаверинМихаил ШолоховАндрей Усачев
 
 
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