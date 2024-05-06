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Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"
Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья" - РИА Новости, 06.05.2024
Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"
В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:32
2024-05-06T16:32
2024-05-06T16:32
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди наиболее популярных оказались: "Два капитана" Вениамина Каверина, "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова, "Неслужебный роман" Евгении Кретовой, "Умная и знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева, "Энциклопедия безопасного поведения для детей" Юлии Василюк. Всего их заказывали более 50 раз. В ведомстве напомнили, что авторизация на региональном сервисе - это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более чем восьми миллионам книг, а также позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей.
https://ria.ru/20240506/detsad-1944087450.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), вениамин каверин, михаил шолохов, андрей усачев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Вениамин Каверин, Михаил Шолохов, Андрей Усачев