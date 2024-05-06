https://ria.ru/20240506/knigi-1944191931.html

Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"

Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья" - РИА Новости, 06.05.2024

Почти шесть тысяч книг забронировали через сервис "Библиотеки Подмосковья"

В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:32

2024-05-06T16:32

2024-05-06T16:32

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

вениамин каверин

михаил шолохов

андрей усачев

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В апреле с помощью электронного сервиса "Библиотеки Подмосковья" было забронировано 5998 книг, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Среди наиболее популярных оказались: "Два капитана" Вениамина Каверина, "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова, "Неслужебный роман" Евгении Кретовой, "Умная и знаменитая собачка Соня" Андрея Усачева, "Энциклопедия безопасного поведения для детей" Юлии Василюк. Всего их заказывали более 50 раз. В ведомстве напомнили, что авторизация на региональном сервисе - это единый электронный билет во все библиотеки Московской области, который дает доступ к более чем восьми миллионам книг, а также позволяет выбрать и забронировать необходимую книгу удаленно. Сервис, объединяющий информацию обо всех библиотеках Подмосковья, начал работать в марте и уже стал популярен среди читателей.

https://ria.ru/20240506/detsad-1944087450.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), вениамин каверин, михаил шолохов, андрей усачев