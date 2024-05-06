https://ria.ru/20240506/klimkin-1944034092.html

МВД объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина

МВД объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина - РИА Новости, 06.05.2024

МВД объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T00:02

2024-05-06T00:02

2024-05-06T01:09

россия

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совет национальной безопасности и обороны украины

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алексей данилов

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова, следует из базы ведомства."Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК", — указано в базе.Также в розыске значатся Гройсман и Данилов. Статья, по которой они разыскиваются, не разглашается.Климкин занимал должность главы украинского МИД с июня 2014 года по август 2019 года. Гройсман в 2014-2016 годах был спикером Верховной рады. Данилов возглавлял СНБО Украины в 2019-2024 годах.В апреле Следственный комитет предъявил Климкину и Гройсману обвинения в обстрелах и иных преступлениях в Донбассе.За последнее время МВД объявило в розыск целый ряд ведущих украинских политиков, чиновников и военных, включая президента Владимира Зеленского, его предшественника Петра Порошенко, главкома сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка, секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко, экс-министра юстиции Павла Петренко, бывшего главу Службы безопасности Украины Валентина Наливайченко* и ряд других.* внесен в России в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240505/gosdumy-1943929554.html

https://ria.ru/20240505/zelenskiy-1943946317.html

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