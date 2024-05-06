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ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:58 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/khersonschina-1944065732.html
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2024
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области
Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:58
2024-05-06T09:58
днепр (город)
херсонская область
каховка
специальная военная операция на украине
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сказал источник. Под обстрелы попали 8 населенных пунктов области: Днепряны, Раздольное, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка, Чернянка, Челбурда, Подстепное.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
днепр (город)
херсонская область
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днепр (город), херсонская область , каховка, происшествия
Днепр (город), Херсонская область , Каховка, Специальная военная операция на Украине, Происшествия
ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по левобережью Днепра в Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сказал источник.
Под обстрелы попали 8 населенных пунктов области: Днепряны, Раздольное, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка, Чернянка, Челбурда, Подстепное.
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