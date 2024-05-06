https://ria.ru/20240506/khersonschina-1944065732.html

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области - РИА Новости, 06.05.2024

ВСУ за сутки нанесли 37 ударов по Херсонской области

Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:58

2024-05-06T09:58

2024-05-06T09:58

днепр (город)

херсонская область

каховка

специальная военная операция на украине

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 мая - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 37 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы левобережья Днепра Херсонской области. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 18 артиллерийских ударов. С наступлением темноты было зафиксировано еще 19 прилетов", - сказал источник. Под обстрелы попали 8 населенных пунктов области: Днепряны, Раздольное, Новая Маячка, Каховка, Новая Каховка, Чернянка, Челбурда, Подстепное.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html

днепр (город)

херсонская область

каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

днепр (город), херсонская область , каховка, происшествия