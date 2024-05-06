https://ria.ru/20240506/khamas-1944267502.html

ХАМАС согласился на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников

ХАМАС согласился на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников - РИА Новости, 07.05.2024

ХАМАС согласился на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников в рамках 42 дней, говорится в документе, поступившем в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-06T23:45

2024-05-06T23:45

2024-05-07T00:53

в мире

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на трехэтапное освобождение 33 израильских заложников в рамках 42 дней, говорится в документе, поступившем в распоряжение РИА Новости.В понедельник глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал катарских и египетских посредников о согласии с их инициативой о прекращении огня в Газе."На первом этапе ХАМАС освобождает ЗЗ израильских заключенных (живых или тела погибших) из числа женщин (гражданских лиц и женщин-солдат), детей (в возрасте до 19 лет, за исключением солдат), пожилых лиц (в возрасте старше 50 лет) и больных лиц в обмен на ряд заключенных в израильских тюрьмах и местах содержания под стражей", — говорится в документе.Каждую пленную женщину-солдата Армии Обороны Израиля (ЦАХАЛ) ХАМАС готов обменять на 50 заключенных в израильских тюрьмах согласно спискам, подготовленным движением.Кроме того, согласно сделке, на первом этапе не менее 50 палестинских участников боевых действий выпустят на лечение за пределы сектора Газа через границу с Египтом. В соглашении прописано увеличение количества желающих выехать из сектора, в том числе больных и раненых, в связи с увеличением пропускной способности КПП Рафах на границе с Египтом.Одобренное ХАМАС соглашение о перемирии предусматривает полное прекращение боевых действий на второй месяц его действия при полном выводе израильских войск из сектора Газа.Третий этап одобренного ХАМАС соглашения по перемирию в секторе Газа предусматривает полное снятие блокады с анклава, обмен телами и останками погибших с обеих сторон, а также восстановление сектора Газа в течение трех-пяти лет.Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда диалога, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта.В минувшую пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Тель-Авив дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Как сообщил 6 мая источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии.

https://ria.ru/20240506/izrailya-1944266888.html

https://ria.ru/20240506/palestina-1944191354.html

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

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в мире, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году