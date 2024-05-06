https://ria.ru/20240506/kabminom-1944184428.html

Путин признал необходимость преемственности в работе по нацразвитию

Путин признал необходимость преемственности в работе по нацразвитию - РИА Новости, 06.05.2024

Путин признал необходимость преемственности в работе по нацразвитию

Необходима преемственность в работе правительства РФ по достижению целей национального развития, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:12

2024-05-06T16:12

2024-05-06T16:38

владимир путин

кабинет министров рф

россия

политика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Необходима преемственность в работе правительства РФ по достижению целей национального развития, заявил президент России Владимир Путин."Нам нужна преемственность в работе по достижению целей национального развития, и уверен, что все это будет безусловно обеспечено", - сказал Путин на встрече с членами правительства РФ.В марте в России прошли президентские выборы, на которых победу одержал действующий глава государства Владимир Путин. По закону правительство слагает свои полномочия в день инаугурации вновь избранного президента, после чего следует процедура формирования нового кабинета министров. Согласно новым нормам конституции, утверждать председателя правительства, его заместителей и министров будет Госдума, а руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультаций с Советом Федерации.Глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко ранее сообщил РИА Новости, что инаугурация президента состоится 7 мая.

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владимир путин, кабинет министров рф, россия, политика