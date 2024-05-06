https://ria.ru/20240506/interesy-1944185958.html
Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России
Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России - РИА Новости, 06.05.2024
Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России
Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:15
2024-05-06T16:15
2024-05-06T17:06
россия
владимир путин
кабинет министров рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином."Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", - сказал Путин на встрече.
https://ria.ru/20240506/kabminom-1944184428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_4cf55ba19584dd9550851b09b2cd811c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, кабинет министров рф, политика
Россия, Владимир Путин, Кабинет министров РФ, Политика
Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России
Путин заявил о работе в интересах России несмотря на смену политических циклов
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином.
"Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", - сказал Путин на встрече.