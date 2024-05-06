https://ria.ru/20240506/interesy-1944185958.html

Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России

Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России - РИА Новости, 06.05.2024

Путин заявил о непрекращающейся работе в интересах России

Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:15

2024-05-06T16:15

2024-05-06T17:06

россия

владимир путин

кабинет министров рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1a/1603023671_0:0:2964:1667_1920x0_80_0_0_83ab4b242813980661729317418284c7.jpg

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России не прекращается, заявил президент РФ Владимир Путин.Глава государства в понедельник приехал в правительство и провел встречу с кабмином."Один политический цикл заканчивается, другой политический цикл начинается, но работа в интересах России, российского, русского и всех других народов Российской Федерации не прекращается", - сказал Путин на встрече.

https://ria.ru/20240506/kabminom-1944184428.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, кабинет министров рф, политика