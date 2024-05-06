https://ria.ru/20240506/hamas-1944244791.html

ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе

ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе - РИА Новости, 06.05.2024

ХАМАС сообщил посредникам о согласии с предложением о перемирии в Газе

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал катарских и египетских посредников о согласии с их инициативой о прекращении огня в Газе, говорится в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:47

2024-05-06T19:47

2024-05-06T20:32

в мире

хамас

катар

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

египет

сектор газа

израиль

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ТУНИС, 6 мая — РИА Новости. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания проинформировал катарских и египетских посредников о согласии с их инициативой о прекращении огня в Газе, говорится в заявлении палестинского движения в Telegram-канале."Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания позвонил премьер-министру Катара шейху Мухаммеду бен Абдель Рахману Аль Тани и министру разведки Египта Аббасу Камелю и проинформировал их о согласии движения с их предложением относительно соглашения о прекращении огня", — говорится в публикации.Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда диалога, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта.В минувшую пятницу газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Тель-Авив дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. Как сообщил 6 мая источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария", удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии.Телеканал CNN ранее обнародовал некоторые детали нового предложения к палестинскому движению, подготовленного посредниками из Египта. По его данным, новую инициативу составили при помощи Тель-Авива. Первый этап соглашения включает освобождение 20-33 заложников в течение нескольких недель в обмен на паузу в боевых действиях и освобождение палестинских заключенных в Израиле. Длительность прекращения огня будет зависеть от числа пленных, которых удастся освободить.Второй этап подразумевает "восстановление устойчивого спокойствия" в секторе Газа. По словам дипломатического источника, формулировка предполагает "способ договориться о постоянном прекращении огня без нужды его так называть". В течение этой фазы оставшихся у ХАМАС заложников, включая захваченных в плен израильских военных, а также тела погибших обменяют на еще большее число палестинских заключенных. Тель-Авив при этом не отказывается от планов достичь всех заявленных целей войны в Газе, включая полную ликвидацию палестинского движения.

https://ria.ru/20240506/palestintsy-1944153898.html

https://ria.ru/20240506/erdogan-1944170443.html

https://ria.ru/20240506/palestina-1944191354.html

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египет

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в мире, хамас, катар, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, египет, сектор газа, израиль