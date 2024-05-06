https://ria.ru/20240506/grazhdanstvo-1944177247.html

КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 06.05.2024

КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:50

2024-05-06T15:50

2024-05-06T15:50

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается, что решение о прекращении гражданства Российской Федерации по вышеуказанному основанию будет принимать орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. Проект о нарушении присяги гражданина не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах РФ.

https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, россия, госдума рф, кпрф