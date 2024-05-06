Рейтинг@Mail.ru
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/grazhdanstvo-1944177247.html
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 06.05.2024
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:50
2024-05-06T15:50
общество
россия
госдума рф
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается, что решение о прекращении гражданства Российской Федерации по вышеуказанному основанию будет принимать орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. Проект о нарушении присяги гражданина не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах РФ.
https://ria.ru/20240320/fake-1934521961.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги

В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливается, что решение о прекращении гражданства Российской Федерации по вышеуказанному основанию будет принимать орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
Проект о нарушении присяги гражданина не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах РФ.
Паспорт гражданина России - РИА Новости, 1920, 20.03.2024
В России впервые лишили гражданства осужденного за фейки об армии
20 марта, 16:58
 
ОбществоРоссияГосдума РФКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала