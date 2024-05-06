https://ria.ru/20240506/grazhdanstvo-1944177247.html
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги - РИА Новости, 06.05.2024
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:50
2024-05-06T15:50
2024-05-06T15:50
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской электронной базе. "Законопроектом устанавливается, что решение о прекращении гражданства Российской Федерации по вышеуказанному основанию будет принимать орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке. Проект о нарушении присяги гражданина не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах РФ.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, россия, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Госдума РФ, КПРФ
КПРФ предложила лишать приобретенного гражданства за нарушение присяги
В ГД внесли проект о лишении приобретенного гражданства за нарушение присяги
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. КПРФ внесла в Госдуму проект, по которому предлагается лишать приобретенного гражданства при нарушении лицом присяги гражданина РФ, сообщается в думской электронной базе.
"Законопроектом устанавливается, что решение о прекращении гражданства Российской Федерации по вышеуказанному основанию будет принимать орган, ведающий делами о гражданстве Российской Федерации и принимавший в отношении того же лица решение о приеме в гражданство Российской Федерации или о признании гражданином Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке.
Проект о нарушении присяги гражданина не будет распространяться на тех, кто приобрел гражданство РФ и постоянно проживает в новых субъектах РФ.