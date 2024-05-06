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Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей - РИА Новости, 06.05.2024
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14:07 06.05.2024
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Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей
Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей - РИА Новости, 06.05.2024
Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей
Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:07
2024-05-06T14:07
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Данное предприятие производит продукты из мяса животных и птиц. "Предприятию была оказана поддержка в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,32 миллиона рублей. Цель поддержки – приобретение производственного оборудования", - сказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Забайкалья Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба. В дальнейшем оптимизация производственного процесса позволит предприятию ускорить процесс упаковки, повысит точность дозировки, сделает более презентабельным и конкурентоспособным сам продукт. Господдержка стала возможной благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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чита, забайкальский край, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, господдержка
Твой бизнес, Чита, Забайкальский край, Россия, Владимир Путин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Бизнес, Господдержка

Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРазделочный цех
Разделочный цех - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края.
Данное предприятие производит продукты из мяса животных и птиц.
"Предприятию была оказана поддержка в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,32 миллиона рублей. Цель поддержки – приобретение производственного оборудования", - сказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Забайкалья Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба.
В дальнейшем оптимизация производственного процесса позволит предприятию ускорить процесс упаковки, повысит точность дозировки, сделает более презентабельным и конкурентоспособным сам продукт.
Господдержка стала возможной благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
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Твой бизнесЧитаЗабайкальский крайРоссияВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Твой бизнес – новостиПоддержка бизнесаБизнесГосподдержка
 
 
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