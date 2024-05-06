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Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей
Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей - РИА Новости, 06.05.2024
Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей
Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:07
2024-05-06T14:07
2024-05-06T14:07
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Данное предприятие производит продукты из мяса животных и птиц. "Предприятию была оказана поддержка в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,32 миллиона рублей. Цель поддержки – приобретение производственного оборудования", - сказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Забайкалья Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба. В дальнейшем оптимизация производственного процесса позволит предприятию ускорить процесс упаковки, повысит точность дозировки, сделает более презентабельным и конкурентоспособным сам продукт. Господдержка стала возможной благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.
https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html
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