https://ria.ru/20240506/gospodderzhka-1944134074.html

Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей

Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей - РИА Новости, 06.05.2024

Предприятию Забайкальского края оказали господдержку на 9 млн рублей

Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:07

2024-05-06T14:07

2024-05-06T14:07

твой бизнес

чита

забайкальский край

россия

владимир путин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909428713_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c61cadd2b08a8e3741c0d2ede58ff22a.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Предприятию "Забпродукт" из Читы оказали господдержку в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба правительства Забайкальского края. Данное предприятие производит продукты из мяса животных и птиц. "Предприятию была оказана поддержка в виде микрозаймов и поручительств на общую сумму 9,32 миллиона рублей. Цель поддержки – приобретение производственного оборудования", - сказала начальник отдела развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Забайкалья Наталья Белова, ее слова приводит пресс-служба. В дальнейшем оптимизация производственного процесса позволит предприятию ускорить процесс упаковки, повысит точность дозировки, сделает более презентабельным и конкурентоспособным сам продукт. Господдержка стала возможной благодаря национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который инициировал президент РФ Владимир Путин.

https://ria.ru/20240422/proizvodstvo-1941503157.html

чита

забайкальский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

чита, забайкальский край, россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , бизнес, господдержка