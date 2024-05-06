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Госдеп: США не могут поддержать спланированную операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024
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20:58 06.05.2024 (обновлено: 21:15 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/gosdep-1944253329.html
Госдеп: США не могут поддержать спланированную операцию в Рафахе
Госдеп: США не могут поддержать спланированную операцию в Рафахе - РИА Новости, 06.05.2024
Госдеп: США не могут поддержать спланированную операцию в Рафахе
США не могут поддержать операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа в том виде, в котором она готовится Израилем, заявил официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:58
2024-05-06T21:15
в мире
сша
рафах (провинция)
израиль
государственный департамент сша
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США не могут поддержать операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа в том виде, в котором она готовится Израилем, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер."Мы не можем поддержать операцию в Рафахе в том виде, в каком она сейчас планируется", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.Американская администрация призывает израильское правительство не вводить войска в Рафах, который стал основным центром размещения беженцев из остальной части палестинского анклава, как минимум без эвакуации оттуда гражданского населения.Он пояснил, что в Вашингтоне так и не увидели заслуживающего доверия плана гуманитарного сопровождения операции, которая, по словам Миллера, увеличит страдания мирного населения, умножит гражданские жертвы и нарушит завоз помощи.Израильские военные начали разбрасывать листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться и атаковали с воздуха полсотни целей в городе.
https://ria.ru/20240506/gosdep-1944254484.html
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сша
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в мире, сша, рафах (провинция), израиль, государственный департамент сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Рафах (провинция), Израиль, Государственный департамент США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Госдеп: США не могут поддержать спланированную операцию в Рафахе

Госдеп: США не могут поддержать операцию в Рафахе так, как она спланирована

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мая – РИА Новости. США не могут поддержать операцию в городе Рафахе на юге сектора Газа в том виде, в котором она готовится Израилем, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
«
"Мы не можем поддержать операцию в Рафахе в том виде, в каком она сейчас планируется", - сказал Миллер на брифинге для журналистов.
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США изучают ответ ХАМАС на предложение о перемирии, сообщил госдеп
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Американская администрация призывает израильское правительство не вводить войска в Рафах, который стал основным центром размещения беженцев из остальной части палестинского анклава, как минимум без эвакуации оттуда гражданского населения.
Он пояснил, что в Вашингтоне так и не увидели заслуживающего доверия плана гуманитарного сопровождения операции, которая, по словам Миллера, увеличит страдания мирного населения, умножит гражданские жертвы и нарушит завоз помощи.
Израильские военные начали разбрасывать листовки с призывом к жителям восточной части Рафаха эвакуироваться и атаковали с воздуха полсотни целей в городе.
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машине в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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В миреСШАРафах (провинция)ИзраильГосударственный департамент СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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