https://ria.ru/20240506/estoniya-1944111105.html
Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей
Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей - РИА Новости, 06.05.2024
Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей
Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику Таллина, сообщила газета Postimees, которая расспросила местных жителей об их... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:47
2024-05-06T12:47
2024-05-06T16:29
в мире
эстония
таллин
ида-вирумаа
день победы
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику Таллина, сообщила газета Postimees, которая расспросила местных жителей об их отношении к этой дате. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он остается праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат". "Для меня 9 Мая — это общность народов, которые победили фашизм. Тут нет разделения на национальности. Все вместе его победили. В каждой семье кто-то воевал, кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. 9 Мая — это когда над Рейхстагом установили советский флаг победы. Это победа над фашизмом, геноцидом, злом", — заявила газете одна из опрошенных. Еще одна женщина заявила, что для нее 9 Мая — "это большое счастье во всем мире, что кончилась война". По ее словам, "это самое главное в жизни". Студентка Елена, которую тоже спросили об отношении к 9 Мая, заявила, что "это очень ответственный день". "Мы всегда будем помнить людей, которые стояли в первую очередь за нас, за будущее поколение. Это день гордости за людей. Этот день ассоциируется с каким-то коллективным общим мнением, где люди сплачиваются, идут вперед, несмотря ни на что, не предают друг друга", — объяснила она. Также жители Эстонии сообщили, что чувствуют ограничения со стороны властей в вопросе празднования Дня Победы, подчеркнув, что медиапространство в стране очень подвержено политике и не может быть независимым. "Есть, безусловно, какие-то ограничения, особенно для носителей русского языка, которые живут в Эстонии достаточно долгое время. Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая. В первую очередь заботишься о своей безопасности", — заявила одна из опрошенных газете.В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой враждебной символики.
https://ria.ru/20240117/estoniya-1921871793.html
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https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эстония, таллин, ида-вирумаа, день победы
В мире, Эстония, Таллин, Ида-Вирумаа, День Победы
Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей
Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику Таллина, сообщила газета Postimees
, которая расспросила местных жителей об их отношении к этой дате.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он остается праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
"Для меня 9 Мая — это общность народов, которые победили фашизм. Тут нет разделения на национальности. Все вместе его победили. В каждой семье кто-то воевал, кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. 9 Мая — это когда над Рейхстагом установили советский флаг победы. Это победа над фашизмом, геноцидом, злом", — заявила газете одна из опрошенных.
Еще одна женщина заявила, что для нее 9 Мая — "это большое счастье во всем мире, что кончилась война". По ее словам, "это самое главное в жизни".
Студентка Елена, которую тоже спросили об отношении к 9 Мая, заявила, что "это очень ответственный день".
"Мы всегда будем помнить людей, которые стояли в первую очередь за нас, за будущее поколение. Это день гордости за людей. Этот день ассоциируется с каким-то коллективным общим мнением, где люди сплачиваются, идут вперед, несмотря ни на что, не предают друг друга", — объяснила она.
Также жители Эстонии сообщили, что чувствуют ограничения со стороны властей в вопросе празднования Дня Победы, подчеркнув, что медиапространство в стране очень подвержено политике и не может быть независимым.
«
"Есть, безусловно, какие-то ограничения, особенно для носителей русского языка, которые живут в Эстонии достаточно долгое время. Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая. В первую очередь заботишься о своей безопасности", — заявила одна из опрошенных газете.
В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа
, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой враждебной символики.