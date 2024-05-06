https://ria.ru/20240506/estoniya-1944111105.html

Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей

Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей - РИА Новости, 06.05.2024

Многие жители Эстонии будут отмечать 9 Мая, несмотря на позицию властей

Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику Таллина, сообщила газета Postimees, которая расспросила местных жителей об их... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:47

2024-05-06T12:47

2024-05-06T16:29

в мире

эстония

таллин

ида-вирумаа

день победы

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Многие жители Эстонии продолжают праздновать День Победы, несмотря на политику Таллина, сообщила газета Postimees, которая расспросила местных жителей об их отношении к этой дате. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он остается праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-освободителю, известному как "Бронзовый солдат". "Для меня 9 Мая — это общность народов, которые победили фашизм. Тут нет разделения на национальности. Все вместе его победили. В каждой семье кто-то воевал, кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. 9 Мая — это когда над Рейхстагом установили советский флаг победы. Это победа над фашизмом, геноцидом, злом", — заявила газете одна из опрошенных. Еще одна женщина заявила, что для нее 9 Мая — "это большое счастье во всем мире, что кончилась война". По ее словам, "это самое главное в жизни". Студентка Елена, которую тоже спросили об отношении к 9 Мая, заявила, что "это очень ответственный день". "Мы всегда будем помнить людей, которые стояли в первую очередь за нас, за будущее поколение. Это день гордости за людей. Этот день ассоциируется с каким-то коллективным общим мнением, где люди сплачиваются, идут вперед, несмотря ни на что, не предают друг друга", — объяснила она. Также жители Эстонии сообщили, что чувствуют ограничения со стороны властей в вопросе празднования Дня Победы, подчеркнув, что медиапространство в стране очень подвержено политике и не может быть независимым. "Есть, безусловно, какие-то ограничения, особенно для носителей русского языка, которые живут в Эстонии достаточно долгое время. Иной раз задумываешься, стоит ли вообще куда-то выходить 9 мая. В первую очередь заботишься о своей безопасности", — заявила одна из опрошенных газете.В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой враждебной символики.

https://ria.ru/20240117/estoniya-1921871793.html

https://ria.ru/20231210/flag-1914973929.html

https://ria.ru/20240116/estoniya-1921624274.html

эстония

таллин

ида-вирумаа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, эстония, таллин, ида-вирумаа, день победы