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России предложили неожиданное решение насущной проблемы - РИА Новости, 06.05.2024
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08:00 06.05.2024 (обновлено: 20:34 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/eksport-1943466559.html
России предложили неожиданное решение насущной проблемы
России предложили неожиданное решение насущной проблемы - РИА Новости, 06.05.2024
России предложили неожиданное решение насущной проблемы
Объем "зависших" рупий за экспорт в Индию значительно сократился, но проблема все равно есть. В Дели предлагают использовать эти деньги в сделках с третьими... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:00
2024-05-06T20:34
россия
индия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем "зависших" рупий за экспорт в Индию значительно сократился, но проблема все равно есть. В Дели предлагают использовать эти деньги в сделках с третьими странами, считают такой вариант беспроигрышным для всех. На самом деле есть и риски, и альтернативы.Торговый дисбалансРоссия накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий. Дело в том, что индийский экспорт к нам (второй после китайского) на порядок меньше встречного (31-е место для Дели).Взаимный товарооборот в 2023-м достиг 64 миллиардов долларов. В результате Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. Импорт вырос в 1,8 раза — до 60 миллиардов долларов. Экспорт — в 1,4 раза, но лишь до четырех миллиардов. Торговый дисбаланс налицо.Стало меньшеВыручка в рупиях копится на счетах российских экспортеров в индийских банках, поскольку тратить ее особо не на что.В мае прошлого года глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Панаджи (штат Гоа) указал на это. И отметил, что проблема обсуждается.В сентябре зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил: объем "зависших" в Индии средств в рупиях снижается. Конкретных цифр не назвал.Что предлагалиВ Индии предлагали, например, приобретать корпоративные облигации местных компаний.По данным Economic Times, резервный банк страны (RBI) готов изменить для этого правила инвестирования средств со счетов Vostro — сейчас им доступны лишь гособлигации и казначейские векселя.Корпоративные бумаги хоть и немного, но выгоднее гособлигаций. Однако вложения в активы, номинированные в рупиях, несут определенные риски, обычные для развивающихся стран: политическую нестабильность, возможное замедление темпов экономического роста, неустойчивость местной валюты.И проблему репатриации средств это в любом случае не решит, подчеркивают эксперты.Оплата экспортаТеперь заговорили о торговле с третьими странами.По словам гендиректора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая, это "беспроигрышный вариант для обеих сторон".В индийских банках действительно лежат миллиарды рупий российских экспортеров, сказал он. И добавил: торговля "по рупийному механизму уже ведется, но в небольших объемах".Что это за схемаПредлагается следующая схема. Российская компания получает заказ на индийские товары от третьей страны. Платит поставщикам в рупиях со своего счета. А покупатель рассчитывается в конвертируемой валюте или рублях, поясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.В FIEO привели пример: поставки индийского риса латиноамериканским клиентам россиян. Фактически речь идет о конвертации рупий в другие валюты посредством расчетов по сделкам.Схема выглядит довольно простой, однако для реализации требуются определенные условия, уточняют экономисты. Ее должны одобрить индийские регуляторы. Кроме того, российским компаниям необходимо найти контрагентов и в Индии, и в третьей стране, согласных расчитываться таким образом, говорит Антонина Левашенко, руководитель Центра Россия — ОЭСР Президентской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).Меньше скидка и пул заказовДалее встает вопрос цены."В настоящее время скидка при возвращении экспортной выручки в рупиях в Россию после конвертации в рубли составляет восемь-десять процентов. И репатриация довольно сложная. Поэтому скидка должна быть меньше", — рассуждает Островский.К тому же Индии необходимо сформировать достаточный пул заказов от стран, готовых платить в конвертируемой валюте российским компаниям."При серьезном спросе и при условии незначительности потерь из-за разницы в курсе валют это действительно может быть выгодно российским компаниям", — полагает Левашенко.Надежность платежейЕсть еще ряд моментов, способных создать определенные препятствия. Так, не все согласятся переводить средства на счета в российских банках. Ясно, что недружественные страны сразу исключаются, замечает Анастасия Прикладова, к. э. н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.Да и остальным грозят вторичные санкции. Соответственно, придется предлагать дисконт.Платежи могут блокироваться банками-корреспондентами. Для снижения рисков часто используется полная предоплата, что никак не поспособствует продвижению индийского экспорта, как ожидают в Дели.Более надежный вариант, по мнению экономиста, — бартер, а это очень сложный многосторонний процесс.Упростило бы ситуацию создание торговых домов в России и других странах для сбора заказов и предложений. Но здесь уже понадобится информационная инфраструктура для автоматизации поиска партнера и заключения сделки.
https://ria.ru/20240411/briks-1939194654.html
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россия, индия, экономика, центральный банк рф (цб рф)
Россия, Индия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
России предложили неожиданное решение насущной проблемы

"Зависшими" рупиями хотят оплачивать российский экспорт в третьи страны

© AP Photo / Rajanish KakadeОчередь в банк в Мумбае, Индия
Очередь в банк в Мумбае, Индия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Rajanish Kakade
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Объем "зависших" рупий за экспорт в Индию значительно сократился, но проблема все равно есть. В Дели предлагают использовать эти деньги в сделках с третьими странами, считают такой вариант беспроигрышным для всех. На самом деле есть и риски, и альтернативы.

Торговый дисбаланс

Россия накопила миллиарды ограниченно конвертируемых рупий. Дело в том, что индийский экспорт к нам (второй после китайского) на порядок меньше встречного (31-е место для Дели).
Взаимный товарооборот в 2023-м достиг 64 миллиардов долларов. В результате Россия стала четвертым крупнейшим торговым партнером Индии. Импорт вырос в 1,8 раза — до 60 миллиардов долларов. Экспорт — в 1,4 раза, но лишь до четырех миллиардов. Торговый дисбаланс налицо.
© AP PhotoТанкер загружает сжиженный природный газ для оправки в Индию в порту Пригородное
Танкер загружает груз сжиженного природного газа для оправки в Индию в порту Пригородное - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© AP Photo
Танкер загружает сжиженный природный газ для оправки в Индию в порту Пригородное

Стало меньше

Выручка в рупиях копится на счетах российских экспортеров в индийских банках, поскольку тратить ее особо не на что.
В мае прошлого года глава МИД Сергей Лавров на заседании Совета министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества в Панаджи (штат Гоа) указал на это. И отметил, что проблема обсуждается.
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В сентябре зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщил: объем "зависших" в Индии средств в рупиях снижается. Конкретных цифр не назвал.

Что предлагали

В Индии предлагали, например, приобретать корпоративные облигации местных компаний.
По данным Economic Times, резервный банк страны (RBI) готов изменить для этого правила инвестирования средств со счетов Vostro — сейчас им доступны лишь гособлигации и казначейские векселя.
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Корпоративные бумаги хоть и немного, но выгоднее гособлигаций. Однако вложения в активы, номинированные в рупиях, несут определенные риски, обычные для развивающихся стран: политическую нестабильность, возможное замедление темпов экономического роста, неустойчивость местной валюты.
И проблему репатриации средств это в любом случае не решит, подчеркивают эксперты.

Оплата экспорта

Теперь заговорили о торговле с третьими странами.
По словам гендиректора Федерации индийских экспортных организаций (FIEO) Аджая Сахая, это "беспроигрышный вариант для обеих сторон".
В индийских банках действительно лежат миллиарды рупий российских экспортеров, сказал он. И добавил: торговля "по рупийному механизму уже ведется, но в небольших объемах".
© РИА Новости / Евгений БезекаИндийские рупии
Индийские рупии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Евгений Безека
Индийские рупии

Что это за схема

Предлагается следующая схема. Российская компания получает заказ на индийские товары от третьей страны. Платит поставщикам в рупиях со своего счета. А покупатель рассчитывается в конвертируемой валюте или рублях, поясняет Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.
В FIEO привели пример: поставки индийского риса латиноамериканским клиентам россиян. Фактически речь идет о конвертации рупий в другие валюты посредством расчетов по сделкам.
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Схема выглядит довольно простой, однако для реализации требуются определенные условия, уточняют экономисты. Ее должны одобрить индийские регуляторы. Кроме того, российским компаниям необходимо найти контрагентов и в Индии, и в третьей стране, согласных расчитываться таким образом, говорит Антонина Левашенко, руководитель Центра Россия — ОЭСР Президентской Академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Меньше скидка и пул заказов

Далее встает вопрос цены.
"В настоящее время скидка при возвращении экспортной выручки в рупиях в Россию после конвертации в рубли составляет восемь-десять процентов. И репатриация довольно сложная. Поэтому скидка должна быть меньше", — рассуждает Островский.
К тому же Индии необходимо сформировать достаточный пул заказов от стран, готовых платить в конвертируемой валюте российским компаниям.
"При серьезном спросе и при условии незначительности потерь из-за разницы в курсе валют это действительно может быть выгодно российским компаниям", — полагает Левашенко.
© iStock.com/saiko3pМумбай, Индия
Мумбаи, Индия
© iStock.com/saiko3p
Мумбай, Индия

Надежность платежей

Есть еще ряд моментов, способных создать определенные препятствия. Так, не все согласятся переводить средства на счета в российских банках. Ясно, что недружественные страны сразу исключаются, замечает Анастасия Прикладова, к. э. н., доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Да и остальным грозят вторичные санкции. Соответственно, придется предлагать дисконт.
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Платежи могут блокироваться банками-корреспондентами. Для снижения рисков часто используется полная предоплата, что никак не поспособствует продвижению индийского экспорта, как ожидают в Дели.
Более надежный вариант, по мнению экономиста, — бартер, а это очень сложный многосторонний процесс.
Упростило бы ситуацию создание торговых домов в России и других странах для сбора заказов и предложений. Но здесь уже понадобится информационная инфраструктура для автоматизации поиска партнера и заключения сделки.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Индии
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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