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Военный эксперт оценил перспективы украинской оборонной промышленности - РИА Новости, 06.05.2024
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16:40 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ekspert-1944197938.html
Военный эксперт оценил перспективы украинской оборонной промышленности
Военный эксперт оценил перспективы украинской оборонной промышленности - РИА Новости, 06.05.2024
Военный эксперт оценил перспективы украинской оборонной промышленности
Украинская оборонная промышленность как минимум еще 10 лет не будет иметь никакого шанса производить современное вооружение, отвечающее технологическим... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:40
2024-05-06T16:40
украина
россия
азербайджан
жозеп боррель
сергей лавров
нато
евросоюз
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БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Украинская оборонная промышленность как минимум еще 10 лет не будет иметь никакого шанса производить современное вооружение, отвечающее технологическим стандартам Запада, заявил РИА Новости доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Кузнецов. "Боррель, безусловно, прав в том, что Украина обладает развитой военной промышленностью, которая создана была на ее территории во времена Российской империи и СССР, и отрицать этот факт абсолютно глупо. Но надо понимать, что процесс интеграции и унификации украинского и натовского оборонпрома - это дело не одного года и даже десятилетия. Украинская оборонная промышленность как минимум еще 10 лет не будет иметь никакого шанса производить современное вооружение, отвечающее технологическим стандартам Запада. Также нельзя забывать и несколько сугубо технологических различий между украинской, германской и британской или американской оборонной промышленностью. Для примера можно начать с того, что существует разница в шаге резьбы: есть метрическая, и есть дюймовая. То есть на заводах украинского оборонпрома сейчас невозможно производить вооружение американских или британских образцов", - отметил эксперт. Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе призвал европейские компании активно сотрудничать с Киевом в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, по его словам, соответствующая работа получит европейское финансирование. По его словам, Украина начала свой дрейф в сторону НАТО в 2008 году, но за это время никакого продвижения вперёд на этом поприще не произошло, хотя времени было более чем достаточно. "Но в ответ европейские и американские оружейные концерны сделали все для того, чтобы это не только не случилось, но и усиленно топили своих украинских коллег, стремясь ликвидировать конкурента на мировом рынке вооружений. И теперь Боррель говорит о том, что Европе и Америке надо возродить то, что они усиленно и со сладострастьем убивали… Этим заявлением Боррель показал себя скорее популистом и монетаристом, чем прагматиком и технократом. Похоже, он искренне считает, что миром правят деньги и только деньги, а все остальное - люди, технологии и прочее - крутится вокруг них. В публичной политике, возможно, все обстоит именно так, но не в промышленности или на предприятиях оборонпрома", - подчеркнул эксперт. Собеседник агентства при этом не исключил, что на Украине со временем будут производить и "Абрамсы", но для этого как минимум надо будет "поменять технологическую обстановку станочного парка и технологическую карту производственного процесса, а как максимум весь станочный парк и технологию производства". "Затем потребуется переобучить или заново обучить рабочие и инженерные кадры. Поэтому лично мне слова Борреля кажутся даже не утопией, а призывом к бессовестному, наглому и беспардонному "распилу" денег европейских налогоплательщиков при посредничестве агонизирующего киевского режима, пока такой еще возможен", - сказал Кузнецов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0
https://ria.ru/20240506/ssha-1944161070.html
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украина, россия, азербайджан, жозеп боррель, сергей лавров, нато, евросоюз
Украина, Россия, Азербайджан, Жозеп Боррель, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
Военный эксперт оценил перспективы украинской оборонной промышленности

Эксперт: Украина и через 10 лет не сможет производить современное оружие

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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БАКУ, 6 мая – РИА Новости. Украинская оборонная промышленность как минимум еще 10 лет не будет иметь никакого шанса производить современное вооружение, отвечающее технологическим стандартам Запада, заявил РИА Новости доктор Института истории имени А.А. Бакиханова Национальной академии наук Азербайджана, кандидат исторических наук, военный эксперт Олег Кузнецов.
"Боррель, безусловно, прав в том, что Украина обладает развитой военной промышленностью, которая создана была на ее территории во времена Российской империи и СССР, и отрицать этот факт абсолютно глупо. Но надо понимать, что процесс интеграции и унификации украинского и натовского оборонпрома - это дело не одного года и даже десятилетия. Украинская оборонная промышленность как минимум еще 10 лет не будет иметь никакого шанса производить современное вооружение, отвечающее технологическим стандартам Запада. Также нельзя забывать и несколько сугубо технологических различий между украинской, германской и британской или американской оборонной промышленностью. Для примера можно начать с того, что существует разница в шаге резьбы: есть метрическая, и есть дюймовая. То есть на заводах украинского оборонпрома сейчас невозможно производить вооружение американских или британских образцов", - отметил эксперт.
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Ранее в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления на форуме оборонной промышленности ЕС-Украина в Брюсселе призвал европейские компании активно сотрудничать с Киевом в оборонной промышленности и переносить производство на украинскую территорию, по его словам, соответствующая работа получит европейское финансирование.
По его словам, Украина начала свой дрейф в сторону НАТО в 2008 году, но за это время никакого продвижения вперёд на этом поприще не произошло, хотя времени было более чем достаточно.
«
"Но в ответ европейские и американские оружейные концерны сделали все для того, чтобы это не только не случилось, но и усиленно топили своих украинских коллег, стремясь ликвидировать конкурента на мировом рынке вооружений. И теперь Боррель говорит о том, что Европе и Америке надо возродить то, что они усиленно и со сладострастьем убивали… Этим заявлением Боррель показал себя скорее популистом и монетаристом, чем прагматиком и технократом. Похоже, он искренне считает, что миром правят деньги и только деньги, а все остальное - люди, технологии и прочее - крутится вокруг них. В публичной политике, возможно, все обстоит именно так, но не в промышленности или на предприятиях оборонпрома", - подчеркнул эксперт.
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Собеседник агентства при этом не исключил, что на Украине со временем будут производить и "Абрамсы", но для этого как минимум надо будет "поменять технологическую обстановку станочного парка и технологическую карту производственного процесса, а как максимум весь станочный парк и технологию производства". "Затем потребуется переобучить или заново обучить рабочие и инженерные кадры. Поэтому лично мне слова Борреля кажутся даже не утопией, а призывом к бессовестному, наглому и беспардонному "распилу" денег европейских налогоплательщиков при посредничестве агонизирующего киевского режима, пока такой еще возможен", - сказал Кузнецов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. -0
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