https://ria.ru/20240506/eks-predsedatel-1944182440.html

Экс-председателя финской партии "зеленых" осудили за поездку в Калининград

Экс-председателя финской партии "зеленых" осудили за поездку в Калининград - РИА Новости, 06.05.2024

Экс-председателя финской партии "зеленых" осудили за поездку в Калининград

Финская партия "зеленых" осудила бывшего председателя Тарьи Кронберг за поездку в Калининград на конференцию, хотя экс-политик объяснила поездку работой над... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:08

2024-05-06T16:08

россия

калининград

украина

владимир путин

европарламент

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Финская партия "зеленых" осудила бывшего председателя Тарьи Кронберг за поездку в Калининград на конференцию, хотя экс-политик объяснила поездку работой над книгой. Кронберг выступила спикером на дискуссионной площадке "Балтийская платформа", которая состоялась 23 апреля в Калининграде в рамках Международного Кантовского конгресса. Как написал председатель парламентской фракции "зеленых" Атте Харьянне в соцсети X, "мы не имеем никакого отношения к поездке Тарьи Кронберг в Калининград и не знали о ней" и добавил, что никто не должен участвовать в таких мероприятиях в РФ. Председатель партии София Вирта заявила, что подобные мероприятия посещать не следует. Депутат Европарламента от финских "зеленых" Вилле Ниинистё назвал "Балтийскую платформу" якобы пропагандистским мероприятием и заявил, что никогда не соглашался со взглядами Кронберг в отношении России. Сама Кронберг объяснила свою поездку тем, что пишет книгу. "Прежде всего, я сейчас изучаю роль России в системе ядерных вооружений и пишу об этом книгу. В таком исследовании мне очень важно понимать и знать, что происходит в России по ядерным вопросам", - рассказала он изданию Iltalehti. Кронберг также принимала участие в форуме "Примаковские чтения" в ноябре 2023 года. Сейчас она занимает должность научного сотрудника Стокгольмского международного института исследований проблем мира. "Балтийская платформа" — международная дискуссионная площадка, созданная в июле 2023 в Калининграде по инициативе ведущих российских вузов и научных институтов. Платформа призвана развивать научно-экспертный диалог по вопросам развития Балтийского региона: от сохранения социокультурного наследия до обеспечения безопасности. В ходе сессий "Балтийской платформы" участники обсудили современные проблемы международной безопасности, принципы и нормы регулирования международных отношений, модели развития Балтийско-Арктического региона и риски социальной дестабилизации. Страны Запада усилили санкционное давление на РФ из-за Украины, кроме того, зафиксирован беспрецедентный уровень русофобии в ряде зарубежных стран. По данным российского МИД, акции агрессии в отношении россиян и русскоязычных граждан затрагивают российских студентов, спортсменов, деятелей культуры и искусства. Западная русофобия не что иное, как расизм, заявлял президент РФ Владимир Путин. Он назвал дураками тех, кто "отменяет" русскую культуру, и подчеркнул, что поступающие таким образом сами лишают себя части мировой культуры.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

https://ria.ru/20240408/trebovaniya-1938687900.html

https://ria.ru/20231015/grazhdanstvo-1902915469.html

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россия, калининград, украина, владимир путин, европарламент