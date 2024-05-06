https://ria.ru/20240506/drony-1944058698.html
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автомобили, есть погибшие
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автомобили, есть погибшие - РИА Новости, 06.05.2024
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автомобили, есть погибшие
Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:13
2024-05-06T09:13
2024-05-06T10:26
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской области, сообщил глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона."Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компаний "Агро-Белогорье", где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших", — сказал чиновник.Как позже уточнил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков, ЧП произошло в районе села Березовка, под ударом оказались две "Газели" и один легковой автомобиль.Количество пострадавших увеличилось до 35, среди них — двое детей с поверхностными травмами. Кроме того, врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии. Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы, всем оказывают необходимую помощь.На место выехали начальник управления по взаимодействию с силовыми структурами Евгений Воробьев и министр здравоохранения Андрей Иконников.ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. Как заявил в середине марта Владимир Путин, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.
https://ria.ru/20240502/obstrely-1943389524.html
https://ria.ru/20240428/obstrel-1942932113.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области дроны ВСУ атаковали автомобили, есть погибшие
В Белгородской области дроны атаковали автомобили, погибли шесть человек
БЕЛГОРОД, 6 мая — РИА Новости. Шесть человек погибли и десятки пострадали при украинском обстреле микроавтобусов, перевозивших сотрудников агрохолдинга в Борисовском районе Белгородской области, сообщил глава района Владимир Переверзев на совещании правительства региона.
"Сегодня подверглись атаке дронов два автомобиля, перевозящие сотрудников на наши свинокомплексы, группы компаний "Агро-Белогорье", где пострадали 33 человека, к сожалению, шесть погибших", — сказал чиновник.
Как позже уточнил в Telegram-канале
губернатор Вячеслав Гладков
, ЧП произошло в районе села Березовка, под ударом оказались две "Газели" и один легковой автомобиль.
Количество пострадавших увеличилось до 35, среди них — двое детей с поверхностными травмами. Кроме того, врачи оперируют мужчину с проникающим ранением брюшной полости, он находится в тяжелом состоянии.
Остальных пострадавших с осколочными ранениями разной степени тяжести доставили в больницы, всем оказывают необходимую помощь.
На место выехали начальник управления по взаимодействию с силовыми структурами Евгений Воробьев и министр здравоохранения Андрей Иконников.
ВСУ
ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России
. Как заявил в середине марта Владимир Путин
, он не исключает создания санитарной зоны на территориях, которые сегодня контролирует киевский режим.